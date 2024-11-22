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Проект реставрации Манежа в Казанском Кремле прошел госэкспертизу
Проект ремонтных работ в объекте культурного наследия «Манеж», расположенном на территории Казанского Кремля, прошел государственную экспертизу. Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре заключений проектной документации объектов капитального строительство.
Здание относится к 80-м годам XIX века.
Также одобрено проведение ремонтных работ в Здании гауптвахты (вторая половина XIX века). Это здание известно тем, что в период взятия Казани белогвардейцами здесь был заключен перед казнью председатель Казанского губернского съезда Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Яков Шейнкман. Объект также входит в Ансамбль Казанского Кремля.
В качестве застройщика указан государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль». Разработкой документации занимался «Татинвестгражданпроект».
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