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Культура 22 ноября 2024 07:00

Проект реставрации Манежа в Казанском Кремле прошел госэкспертизу

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Проект реставрации Манежа в Казанском Кремле прошел госэкспертизу
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Проект ремонтных работ в объекте культурного наследия «Манеж», расположенном на территории Казанского Кремля, прошел государственную экспертизу. Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре заключений проектной документации объектов капитального строительство.

Здание относится к 80-м годам XIX века.

Также одобрено проведение ремонтных работ в Здании гауптвахты (вторая половина XIX века). Это здание известно тем, что в период взятия Казани белогвардейцами здесь был заключен перед казнью председатель Казанского губернского съезда Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Яков Шейнкман. Объект также входит в Ансамбль Казанского Кремля.

В качестве застройщика указан государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль». Разработкой документации занимался «Татинвестгражданпроект».

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#казанский кремль #реставрация
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