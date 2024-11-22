Проект реставрации Манежа в Казанском Кремле прошел госэкспертизу

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Проект ремонтных работ в объекте культурного наследия «Манеж», расположенном на территории Казанского Кремля, прошел государственную экспертизу. Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре заключений проектной документации объектов капитального строительство.

Здание относится к 80-м годам XIX века.

Также одобрено проведение ремонтных работ в Здании гауптвахты (вторая половина XIX века). Это здание известно тем, что в период взятия Казани белогвардейцами здесь был заключен перед казнью председатель Казанского губернского съезда Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Яков Шейнкман. Объект также входит в Ансамбль Казанского Кремля.

В качестве застройщика указан государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль». Разработкой документации занимался «Татинвестгражданпроект».