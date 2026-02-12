Проект по внедрению фиджитал-спорта в школы стартует в Татарстане до конца февраля

Фиджитал-хоккей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проект по внедрению фиджитал-спорта в школы в пяти регионах, среди которых – Республика Татарстан, Архангельская и Кировская области, Ставропольский край и город Севастополь, будет запущен до конца февраля. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании по развитию фиджитал-спорта в общеобразовательных организациях, сообщает пресс-служба Правительства России.

«Совместно с Федерацией фиджитал-спорта разработали программу дополнительного образования по фиджитал-спорту для школьников. Программа учитывает возраст учащихся, а также уровень их физической подготовки и мотивацию к различным видам спорта», – отметил докладчик.

По словам министра просвещения, продолжается работа над методическими рекомендациями по организации образовательного процесса в фиджитал-центрах. До конца года будет разработан образовательный модуль по фиджитал-спорту для включения его в учебный предмет «Физическая культура», уточнил он.

Всего для пилотного проекта по фиджитал-спорту Минпросвещения выбрало 59 школ в 16 регионах страны. На совещании, которое провел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, впервые собрались команды пилотных субъектов Федерации и образовательных учреждений, которые станут основой для развития фиджитал-спорта среди школьников.

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Заместитель Председателя Правительства напомнил, что движение фиджитал уже вышло на международный уровень. После того как по инициативе Президента России Владимира Путина в 2024 году в Казани состоялись первые «Игры будущего», к движению присоединились более 130 стран. В 2025 году вторые «Игры будущего» прошли в ОАЭ. В 2026 году турнир должен пройти в Казахстане.

Вице-премьер РФ добавил, что фиджитал-спорт также является отличным инструментом реабилитации участников специальной военной операции.

Министр спорта Михаил Дегтярев в свою очередь остановился на недавних проектах в рамках реализации «дорожной карты». На форуме «Россия – спортивная держава» был проведен Всероссийский фиджитал-урок, охвативший более 18 тыс. школьников.

«В 2025 году введены в эксплуатацию 36 фиджитал-центров, в 2026-м планируем построить еще 38. К 2030 году в России по поручению Президента Владимира Владимировича Путина будет функционировать 300 таких центров», –проинформировал он, уточнив, что это современные площадки для проведения комбинированных соревнований, объединяющих цифровые и традиционные дисциплины.

Развитие адаптивного спорта является важнейшим направлением государственной программы «Спорт России».