На проектирование Центра волейбола в Челнах направлено 4,6 млн рублей

На проектирование Центра волейбола в Набережных Челнах из бюджета Татарстана направлено 4,6 млн рублей. Об этом сообщил руководитель исполкома Фарид Салахов.

Разработка проектно-сметной документации начнется в ближайшее время. Центр волейбола возведут в 36-м комплексе Автограда. Объект появится благодаря республиканской программе строительства крытых плавательных бассейнов и универсальных спортивных залов.

В общей сложности в 2022 году на строительство, реконструкцию и ремонт спортивных объектов Набережным Челнам выделено 199 млн рублей.

В том числе по республиканской программе капитального ремонта спортивных объектов запланирована реконструкция стадиона «Строитель». Для реализации проекта из бюджета Татарстана выделено 170 млн рублей. Еще 24,4 млн рублей направлено на замену основания футбольного поля стадиона «КАМАЗ».