Проект мусорного полигона в Алексеевском районе прошел экспертизу

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Проект межмуниципального полигона с производственной базой в Алексеевском районе прошел историко-культурную экспертизу. Площадь участка под него составляет 40 гектаров. Результатами иследования поделился Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Согласно документации, земельный участок под полигон расположен на сопредельном участке и вблизи общей территории выявленных объектов культурного наследия Сабакайкинские I-II селища — на расстоянии 350-400 метров к северу от нее.

В процессе исследования было заложено 50 шурфов, на обследуемой территории новых ОКН не обнаружено. Кроме того, установлено, что проектируемые хозяйственные работы не создадут непосредственной угрозы разрушения памятников.

Как сообщается на сайте Росприроднадзора, на территории запланировано «создание экономически эффективной и экологически безопасной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами».

Для сохранения ОКН на участке строительства будут соблюдать особый режим использования земель.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане потратят полмиллиарда на проектирование комплексов по переработке отходов.