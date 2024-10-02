Проект на берегу Казанки прошел экспертизу

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Проект 1-го этапа многофункционального комплекса с конгресс-центром на улице Сибгата Хакима в Казани прошел экспертизу. Положительное заключение опубликовано на сайте госинформсистемы ЕГРЗ.

Объект будет построен на береговой линии Казанки, примыкающей к перекрестку улиц Сибгата Хакима и Абдуллы Бичурина.

Напомним, что в сентябре 2023 года проект объекта на набережной реки Казанки был одобрен на заседании инвестиционного совета Татарстана под председательством Раиса республики Рустама Минниханова. По словам руководителя РТ, комплекс станет «неким нашим Москва-Сити».

Сообщалось, что инвестиции в проект составят почти 29 млрд рублей. В состав комплекса войдут гостиница категории люкс, ТЦ, детсад, офисы, около 200 ресторанов, детские площадки, круглогодичные зоны отдыха.

В качестве застройщика на сайте единого государственного реестра указано ООО «Специальный застройщик „Кравт Яр Парк“».