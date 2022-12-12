Проект казанского крематория готовятся представить на Инвестсовете РТ

В Казани определен земельный участок под строительство крематория, в ближайшее время проект представят на Инвестсовете РТ, сообщила глава АИР Талия Минуллина на рабочей встрече с предпринимателями.

На совещании предприниматели и руководство АИР обсудили финансово-экономическую модель проекта, а также планировку предполагаемого объекта, логистику, интеграцию с МФЦ и цифровыми сервисами для граждан, сообщается в телеграм-канале агентства.

По словам Минуллиной, на сегодняшний день определен земельный участок под проект. Ранее сообщалось, что крематорий будет находиться на территории похоронного комплекса «Курган». «Инвестор на данном этапе готовит пакет документов для презентации проекта на Инвестиционном совете республики», — добавила она.

«Республика Татарстан является важным регионом для строительства крематория в связи с недостаточным развитием данной услуги в ближайших регионах ПФО», — заявил на встрече представитель компании-инвестора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что создание собственного кремационного комплекса в Казани может стартовать уже весной 2023 года. Общая стоимость проекта с одной печью составляет 250 млн рублей, средства планируют привлечь за счет государственно-частного партнерства.