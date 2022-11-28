Строительство крематория за 250 млн рублей могут начать в Казани весной 2023 года

Создание собственного кремационного комплекса в Казани может стартовать уже весной 2023 года. Общая стоимость проекта с одной печью, который должен разместиться на территории похоронного комплекса «Курган», составляет 250 млн рублей, средства планируют привлечь за счет государственно-частного партнерства. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления по организации ритуальных услуг Казани Марат Ишкин.

Чиновник напомнил, что в ведении управления находятся 36 кладбищ общей площадью 412 гектаров.

«За десять месяцев текущего года наблюдается положительная динамика снижения смертности по сравнению с аналогичными периодами 2020-2021 годов. За отчетный период в Казани скончались 11,6 тыс. человек, что на 24% меньше по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Из них на городских кладбищах захоронены 8,3 тыс. человек», — поделился информацией Марат Ишкин.

Одним из важных путей развития ритуальной сферы в Казани может стать появление нового Похоронного дома, который будет включать крематорий и всю сопутствующую инфраструктуру.

«Подготовлен проект Похоронного дома с одной кремационной печью площадью 1240 кв. метров в составе похоронного комплекса „Курган“, который прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Расчетная стоимость реализации проекта составит порядка 250 млн рублей», — сообщил Ишкин.

По его словам, проект могут реализовать за счет частных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). Предложение уже направлено на рассмотрение в Агентство инвестиционного развития республики.

«В случае принятия положительного решения уже весной 2023 года может начаться строительство этого социально-значимого похоронного объекта», — заключил Марат Ишкин.