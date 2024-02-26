Проект «ИнформУИК» охватил более 800 тыс. квартир и домов в Татарстане

В Татарстане продолжается проект «ИнформУИК». За это время члены избирательных комиссий посетили порядка 800 тысяч квартир и домов по всей республике, сообщает Центризбирком РТ.

В ходе проекта избирателей информируют о предстоящих выборах Президента России, приглашают их принять участие в голосовании, рассказывают обо всех возможностях участия в нем.

«Безусловно, пока рано делать выводы, но на данный момент мы наблюдаем очень большую заинтересованность со стороны татарстанцев. Люди очень позитивно относятся к членам избирательных комиссий, живо интересуются выборами Президента России и всеми возможностями участия в них», — рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Ранее стало известно, что свыше 70% посещений завершились положительно. По мнению Кондратьева, это говорит об электоральной активности жителей республики.

В обходе татарстанцев участвуют около 10 тысяч членов избирательных комиссий. Проект продлится до 7 марта 2024 года (включительно).

В Центризбиркоме напоминают, что членов избирательных комиссий можно узнать по белой накидке с логотипом выборов, нагрудному значку в виде триколора в форме галочки. При себе у них есть буклеты с информацией о выборах. У каждого из них есть бейдж, на котором указаны фамилия, имя и отчества. При желании можно попросить предъявить удостоверение члена избиркома с синей печатью либо паспорт.

15, 16 и 17 марта пройдут выборы Президента России. В эти дни все избирательные участки будут работать с 8 утра и до 20 часов.

Напомним, что до выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).