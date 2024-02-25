ЦИК Татарстана: Участники проекта «ИнформУИК» смогли посетить граждан в 70% случаев

В Татарстане продолжается проект «ИнформУИК», в рамках которого члены избирательных комиссий по всей республике приглашают татарстанцев на мартовские выборы Президента России и рассказывают обо всех возможностях голосования.

«Более 70% визитов закончились положительно – общение членов участковых избирательных комиссий и жителей Республики Татарстан состоялось. Это значит, что татарстанцы заинтересованы в подробной информации о выборах!» – заявили в Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан.

Центризбирком поблагодарил граждан за доброжелательный прием, а участников проекта «ИнформУИК» – за работу.

«ИнформУИК» стартовал 17 февраля. Ранее в ЦИК рассказали, как будут экипированы участники проекта, а также обратили внимание граждан на то, что во время встречи татарстанцам не надо сообщать какую-либо личную информацию.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. Допущены до выборов четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Видео: телеграм-канал ЦИК РТ