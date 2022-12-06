FT раскрыла детали девятого пакета санкций ЕС

В новый, уже девятый по счету антироссийских санкций, Еврокомиссия может внести запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор РФ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Запрет коснется некоторых видов российской продукции, относящиеся к этой отрасли, но будут предусмотрены и исключения, пишет издание.

«Пакет также включает запрет на транзакции с еще тремя российскими банками», — отмечается в материале.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как Президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. На сегодня Евросоюз ввел восемь пакетов рестрикций. 5 декабря Еврокомиссия и страны-члены ЕС обсудили подготовку девятого.