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Ру Тат
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Политика
6 декабря 2022  16:48

FT раскрыла детали девятого пакета санкций ЕС

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В новый, уже девятый по счету антироссийских санкций, Еврокомиссия может внести запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор РФ, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Запрет коснется некоторых видов российской продукции, относящиеся к этой отрасли, но будут предусмотрены и исключения, пишет издание.

 «Пакет также включает запрет на транзакции с еще тремя российскими банками», — отмечается в материале.

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как Президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. На сегодня Евросоюз ввел восемь пакетов рестрикций. 5 декабря Еврокомиссия и страны-члены ЕС обсудили подготовку девятого. 

#политика #антироссийские санкции #евросоюз
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