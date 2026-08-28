Проект Центра регби в Казани получил положительное заключение госэкспертизы

Проект строительства Центра регби на улице Рауиса Гареева в Казани получил положительное заключение государственной экспертизы. Сведения об этом опубликованы в Едином государственном реестре заключений.

Экспертиза проведена в отношении проектной документации и результатов инженерных изысканий. Вид работ – строительство.

Застройщиком объекта выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана, техническим заказчиком – «Главстрой Республики Татарстан». Проектную документацию подготовил «Татинвестгражданпроект».

Ранее архитектор Елена Валеева рассказала об особенностях нового спортивного объекта и его интерьера. По ее словам, новый комплекс станет одним из немногих специализированных регбийных стадионов в России. Он рассчитан как на тренировки, так и на проведение матчей высокого уровня.