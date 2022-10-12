Проект бюджета Татарстана на трехлетний срок рекомендовано принять в первом чтении

Законопроект о бюджете республики на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов прошел процедуру рассмотрения в парламентских комитетах по профильным направлениям и рекомендован для принятия в первом чтении, сообщила пресс-служба Госсовета РТ.

Проект бюджета был рассмотрен на парламентских слушаниях, а также обсуждался на республиканском совещании с представителями всех муниципалитетов.

«Все предварительные процедуры при рассмотрении законопроекта о бюджете завершены, проектом предусмотрены такие фундаментальные направления бюджетной политики, как сбалансированность бюджета и социальная направленность, на прежнем уровне сохранены все налоговые льготы», – отметил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, подводя итоги широкого обсуждения.

Ранее «Татар-информ» подробно рассказывал о параметрах главного финансового закона Татарстана.

Парламентарии внесли ряд предложений в законопроект о бюджете, отразив их в сводном заключении комитетов. В частности, депутаты отметили необходимость разработки комплекса системных мер по обеспечению выполнения государственных заказов, связанных с устойчивым функционированием предприятий ОПК.