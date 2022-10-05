«Это будет экзамен для нашей экономики»: Татарстан обнародовал проект бюджета-2023

Бюджет Татарстана на 2023 год обсудили сегодня в Доме правительства. Документ сверстали «в условиях высокой неопределенности развития экономики». Бюджет предлагается сделать дефицитным: расходы превысят доходы на 27 млрд рублей. При этом почти 80% бюджета направят в социальную сферу. Подробнее о параметрах бюджета – в материале «Татар-информа».

Радик Гайзатуллин: «Сохраняется уровень первоочередных и социально значимых расходов» Фото: prav.tatarstan.ru

Дефицит бюджета Татарстана составит 7,5% от расходов

«Ежегодные изменения федерального законодательства, с одной стороны, уменьшают доходную базу, с другой стороны – увеличивают расходную часть нашего бюджета. В результате происходит серьезное утяжеление бюджета республики. В этих непростых условиях сформирован бюджет на предстоящие 3 года», — сообщил на совещании с муниципалитетами министр финансов республики Радик Гайзатуллин.

По его словам, работа над проектом бюджета республики на 2023 год и на плановый пери­од 2024-2025 годов велась последние полгода. Проект консолидированного бюджета и прогноз социально-экономического развития республики уже были одобрены Кабинетом Министров РТ 8 сентября. В итоге в конце сентября Президент Татарстана Рустам Минниханов внес документ в Госсовет РТ. Депутаты рассмотрят его в первом чтении на сессии парламента 20 октября.

Основные параметры бюджета: доходы планируется получить в размере 333,9 млрд рублей, расходы, как ожидается, составят 361 млрд рублей. Дефицит бюджета Татарстана на 2023 год прогнозируется в размере 27,1 млрд рублей, или 7,5% от расходов.

«Сохраняется уровень первоочередных и социально значимых расходов. В плановом бюджете на 2023 год они составят 80 процентов от общего объема расходов», – заявил Гайзатуллин.

По его словам, продолжится начатое в предыдущие годы финансирование строительства и капитального ремонта объектов социально-культурной сферы и общественной инфраструктуры. В бюджете предусмотрено финансирование республиканских социально значимых мероприятий, действующих на протяжении ряда лет, с общим объемом ассигнований в 7,3 млрд рублей.

Также в бюджете предусматриваются средства на софинансирование федеральных программ, введение в эксплуатацию новых бюджетных учреждений, формирование резервных фондов, капитальные вложения, дорожные работы, поддержку территориального общественного самоуправления, предоставление грантов сельским поселениям, софинансирование средств самообложения граждан.

В целом доходы консолидированного бюджета РТ прогнозируются в объеме 394,4 млрд рублей, расходы — 421,5 млрд рублей. Сумма дефицита такая же – 27,1 млрд рублей, так как муниципальные бюджеты сформированы бездефицитными. К слову, совокупно доходы и расходы местных бюджетов прогнозируются в размере 124,2 млрд рублей с учетом финансовой помощи республики.

Леонид Якунин сообщил, что бюджет России на 2023 год будет дефицитным: он составит 3 трлн рублей Фото: gossov.tatarstan.ru

Проект бюджета не учитывал присоединение к РФ новых территорий

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета РТ Леонид Якунин сообщил, что проект бюджета России на будущий год «в условиях сокращения доли импорта и частичного сжатия экспортных рынков» гарантирует выполнение всех социальных обязательств. «Но он не учитывает те события, которые буквально недавно произошли: это присоединение к РФ новых субъектов, — заметил он. — Это требует пересмотра отдельных параметров проекта бюджета».

Якунин сообщил, что, во-первых, начиная с 1 января 2025 года приостанавливается бюджетное правило, которое ограничивало использование сверхдоходов от экспорта нефти и газа. «То есть все доходы будут направлены на расходы. Средства не будут направляться в Фонд национального благосостояния, хотя последние три года мы формировали этот фонд», — пояснил глава профильного комитета. В течение двух предшествующих лет Национальный фонд благосостояния саккумулировал 8,9 трлн рублей. Именно эти средства направлялись на сбалансированность бюджетной системы, инфраструктурные проекты, а сейчас, видимо, потребуются для финансирования присоединенных к России территорий.

Якунин сообщил, что бюджет России на 2023 год будет так же дефицитным: он составит 3 трлн рублей – 2% от валового внутреннего продукта (ВВП). Госдолг несколько возрастет: до 30 трлн рублей, но сохраняется «на безопасном уровне менее 20% от ВВП». «Если кто посмотрит западные страны, например США, то у них государственный долг составляет от 60 до 110% ВВП», — успокоил спикер.

В условиях замедления роста мировой экономики и санкционного давления ожидаемо прогнозируется снижение доходов федерального бюджета. «Если прогноз на текущий год — 27,7 трлн рублей, то на следующий год в проекте бюджета записано 26,1 триллиона», — сообщил Якунин.

Хотя в том числе ожидаются дополнительные доходы за счет повышения экспортных пошлин на газ, повышения ставки НДПИ на природный газ, введения экспортных пошлин на удобрения и уголь и т.д. Эти меры позволят компенсировать около 1 трлн рублей. Расходы федерального бюджета в 2023 году оцениваются в размере 29,1 трлн рублей, что на 100 млрд рублей больше, чем в нынешнем. Самый большой объем средств, констатировал Якунин, будет направлен на социальную политику, национальную оборону, безопасность и экономику.

Олег Пелевин озвучил и ожидаемые итоги развития экономики в этом году Фото: © «Татар-информ»

«В условиях высокой неопределенности развития экономики»

В свою очередь первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин напомнил, что прогноз социально-экономического развития РТ на 2023 год формируется «в условиях высокой неопределенности развития экономики». Ее во многом определяет геополитическая обстановка. «Введенные беспрецедентные санкции оказывают значительное ограничение в развитии экономики страны», — отметил он.

Замминистра перечислил их основные последствия. Ограничение внешнеторговой деятельности и транспортная блокада, которая затронула практически все виды транспорта, отражается на экспортно-импортных операциях. В свою очередь, эти ограничения влияют на реализацию инвестиционных проектов.

Блокировка доступа российских компаний и банков к глобальной финансовой системе привела к сложностям в проведении платежей с иностранными заказчиками. Различные гуманитарные санкции отразились как на передвижении людей, так и на проведении образовательных и культурных и спортивных мероприятий. «И санкционное давление будет усиливаться. В том числе в виде вторичных санкций, дополнительных ограничений на экспорт и дальнейшего расширения списка подсанкционных товаров и технологий», — предостерег Пелевин.

А это значит, что неопределенность в экономике будет усиливаться. Он также рассказал, что для минимизации влияния санкций в Татарстане реализуется план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. В его рамках системообразующие организации республики, включенные в федеральный перечень, уже получили свыше 40 млрд рублей льготных кредитов.

Предприятия республики усиленно налаживают новые кооперационные связи, перестраивают логистические цепочки, ищут новые рынки сбыта и занимаются импортозамещением. Всю эту работу координирует оперативный штаб. Так, вопросы логистики прорабатываются совместно со специалистами Горьковской и Куйбышевской железной дороги, по ввозу импортных комплектующих — с татарстанской таможней, по импортозамещению — с республиканским маркетинговым центром.

Пелевин также озвучил и ожидаемые итоги развития экономики в этом году: валовой региональный продукт (ВРП) ожидается в размере 3,7 трлн рублей – это на 0,6% больше по сравнению с 2021 годом в сопоставимых ценах. Замминистра сообщил, что в 2023 году рост ВРП прогнозируется на 0,8%, в 2024 году – на 3,2%, в 2025 году – 2,7%. Наибольший удельный вес в структуре экономики занимает промышленность. Рост промпроизводства планируется в следующем году на 0,7%, в 2024 году — 3,5%, в 2025 году — 2,4%.

Азат Хамаев напомнил о том, что в прошлом году в бюджете были выделены дополнительные средства на капремонт внутриуличной инфраструктуры малых городов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Какого процента импортозамещения мы сегодня достигли: 10, 20, 50?»

После представления проект бюджета и плана социально-экономического развития республики присутствующим предложили задавать вопросы.

Один из участников совещания заметил, что на капитальное строительство, а оно дает развитие и другим областям, направляется 25 процентов расходов. Как с этим будет обстоять дело в 2023 году? Тот же спикер задал еще один вопрос: «Знаю, что по импортозамещению еженедельно проводятся комиссии. Где результат? Какого процента импортозамещения мы достигли на сегодняшний день: 10, 20, 50?» Пелевин сообщил, что каждое предприятие занимается импортозамещением отдельно. Но «какого процента достигли, ни одно из них не ответит». Хотя бы потому, что эта работа ведется по нескольким направлениям.

А ситуацию с капстроительством прокомментировал Якунин. Согласившись с тем, что на него должно быть направлено не менее 25%, он сообщил, что пока в проекте бюджета заложено не менее 20%, но с учетом федеральных субсидий возможно увеличение.

Председатель комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев напомнил о том, что в прошлом году в бюджете были выделены дополнительные средства на капремонт внутриуличной инфраструктуры малых городов. Его интересовало, предусмотрены ли эти расходы в этом году и на 2024-2025 годы. Ранее, напомнил он, оговаривалось, что эти расходы будут учитываться ежегодно: будет определена сумма в консолидированном бюджете.

По словам взявшегося ответить Пелевина, в настоящее время в Татарстане действуют три программы: муниципального дорожного фонда, по ремонту дорожно-уличной сети населенных пунктов и ремонту существующей дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием. В рамках этих программ и ведется финансирование.

Хафиз Миргалимов: «Цифры бюджета Республики Татарстан прекрасные, исполнение тоже. А результаты каковы?» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Цифры прекрасные, а посмотрите цены в магазинах и аптеках!»

«Цифры бюджета Республики Татарстан прекрасные, исполнение тоже. А результаты каковы?» — взял слово член президиума Госсовета, депутат от КПРФ Хафиз Миргалимов. «Заработная плата: реальная, номинальная? Посмотрите, какие цены в магазинах и аптеках! Какова стоимость килограмма зерна, литра молока?» — обозначил он требующие особого контроля вопросы.

«Безработица была 16 тысяч, планируется довести до 12 тысяч. А кто посчитал, какова реальная безработица? Я объехал почти все районы: много проблем», — пояснил свой спич парламентарий.

Как пример он привел сферу образования. Выяснилось, что спикера интересует, как татарстанские министерства и ведомства освоили выделенные на этот год средства. В том числе на безопасность в школах, так как события в Ижевске повторили ЧП в Татарстане. В связи с этим выступавший озвучил идею электронной блокировки дверей в школах. «В век электроники, наверное, надо об этом подумать и оснастить», — сказал Миргалимов.

«А сколько у нас неосвоенных земель? Я еду по районам и смотрю: кустарники, лебеда. И Президент РТ говорит: кто в течение трех лет не осваивает, надо выкупать. Надо национализировать!» — эмоционально заявил он.

Кроме того, депутат проявил обеспокоенность по поводу проблем фермеров: «Надо им помочь в реализации продуктов», так как «некоторые из них еще полностью не встали на ноги после губительной засухи». Затем перешел к поддержке садово-огородных обществ по республике, заметив, что никак не может добиться информации о том, сколько выделено на их поддержку. «Нам хотелось бы, когда проект бюджета будет представлен в Госсовете, обратить на это внимание», — подытожил Миргалимов свое выступление.

Марат Ахметов заявил, что «республика живет по средствам» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Дай Бог выдержать те задачи, которые поставлены»

Леонид Якунин согласился с тем, что «наверное, озвученные проблемы имеют место быть и ими надо плотно заниматься». В то же время заметил, что в бюджете 2023 года практически по всем разделам есть и дополнительные доходы, и расходы. А заместитель Председателя Госсовета Марат Ахметов заявил, что «республика живет по средствам»: «Наш бюджет оптимально сбалансирован и в части доходов, и в части расходов».

«Президент же не зря ставит задачу достичь ВРП в 5 трлн рублей. Это даст республике 500 млрд собственных доходов», — напомнил он. По словам Ахметова, при достижении этого показателя появится возможность «удачно решить все те вопросы, которые были озвучены». Пока же, заметив, что «красиво жить не запретишь», он обозначил ситуацию татарской пословицей, русский аналог которой звучит так: «По одежке протягивай ножки».

Также Ахметов заметил, что прогноз социально-экономического развития республики «содержит очень смелый оптимизм»: даже в 2023 году не прогнозируется падение промышленного производства. Между тем, по его мнению, будущий год предстоит «нетрадиционный»: «Это будет экзамен для нашей экономики и нашего бюджета. И дай Бог еще выдержать те задачи, которые поставлены».

Фото на анонсе: gossov.tatarstan.ru