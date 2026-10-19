Проект бюджета РТ на 2027 год принят в первом чтении с дефицитом 8,5 млрд рублей

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Законопроект о бюджете Татарстана на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов приняли в первом чтении депутаты Госсовета РТ сегодня на 25-м заседании парламента. Доходная часть республиканского бюджета на следующий год прогнозируется в объеме 558,1 млрд рублей, расходная – 566,6 млрд рублей, дефицит – 8,5 млрд рублей.

«В проекте бюджета не учтены целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета. В настоящее время в проекте федерального закона о бюджете объемы финансовой помощи по субъектам РФ не распределены. Данные объемы будут распределены в федеральном бюджете поправками ко второму чтению», – рассказал министр финансов РТ Марат Файзрахманов.

В доходной части налог на прибыль в 2027 году прогнозируется в размере 135,6 млрд рублей. Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет РТ в следующем году запланировано в сумме 253 млрд рублей, из них в бюджет РТ – 177 млрд рублей.

Прогнозная сумма поступлений акцизов в бюджет республики в 2027 году составляет 56 млрд рублей. Сумма налога на имущество организаций заложена в объеме 53,5 млрд рублей.

Неналоговые доходы ожидаются в бюджете Татарстана на 2027 год в размере 41 млрд рублей.

Файзрахманов отметил, что в бюджете предусмотрены расходы на социально значимые мероприятия, действующие в республике на протяжении ряда лет.

«Предусматриваются средства на введение в эксплуатацию новых учреждений социальной сферы, повышение заработной платы, ассигнования на капитальные вложения, реализацию региональных проектов. Предлагается предусмотреть выделение межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения, осуществляемые с привлечением средств самообложения граждан», – подчеркнул он.

Доходы консолидированного бюджета Татарстана на 2027 год прогнозируются в объеме 673,1 млрд рублей, расходы – 681,6 млрд рублей, дефицит – 8,5 млрд рублей.

Внести поправки к законопроекту о бюджете Татарстана на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов можно до 30 октября.