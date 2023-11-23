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Руc Тат
Политика 23 ноября 2023 07:37

Проект бюджета РТ на 2024 год представят ко второму чтению на заседании парламента

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Проект бюджета РТ на 2024 год представят ко второму чтению на заседании парламента

Сорок девятое заседание Государственного Совета Татарстана VI созыва откроется сегодня в Казани. Депутаты рассмотрят законопроект о бюджете республики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Ранее парламентский Комитет по бюджету, налогам и финансам рекомендовал принять его во втором и третьем чтениях.

«К проекту закона о бюджете поступило 200 поправок, из них 17 были сняты их авторами в ходе работы. Таким образом, остались 183 поправки, которые рекомендованы к принятию», – рассказала на заседании президиума секретарь Госсовета Лилия Маврина.

Всего в повестке заседания числится 15 вопросов, в том числе десять республиканских законопроектов и четыре федеральных. Четыре проекта законов республики подготовлены ко второму чтению и шесть – к первому.

Во втором чтении депутаты обсудят законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Кроме того, они рассмотрят поправки к законопроекту о патриотическом воспитании и внесение изменений в закон об обращениях граждан.

В первом чтении парламентарии обсудят законопроекты, которыми вносятся изменения в республиканские законы об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электрическим транспортом, об использовании лесов, об оказании бесплатной юридической помощи гражданам в РТ, об адресной социальной поддержке населения и другие.

Во время правительственного часа депутаты заслушают информацию о деятельности Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ.

#бюджет рт #заседание госсовета рт
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