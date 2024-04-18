Метшин поручил достроить базу МУП «Городское благоустройство» к зиме-2024

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил к зиме 2024-го достроить базу МУП «Городское благоустройство».

Напомним, вышеупомянутое предприятие – одно основных подрядчиков по летнему и зимнему содержанию дорог. Их базу построили больше 40 лет назад и на сегодняшний день туда уже не помещается вся техника. В связи с этим власти Казани решили построить на границе Авиастроительного и Ново-Савиновского районов современный комплекс, согласно требованиям к хранению, содержанию и ремонту техники.

Как подчеркнул Метшин, сдача объекта позволит эффективнее и качественнее убирать и содержать дороги. Отметим, что у города есть старая база в Кировском районе. Туда «влезет» 100 единиц техники, а у предприятия - 131 спецмашина.

На сегодняшний день на объекте построили КПП. В здании есть диспетчерская, пункт охраны, туалет и зона отдыха с телевизором. В планах сделать в диспетчерской современные рабочие места с телевизором и мягкой мебелью. Будет на объекте и комната для приема пищи, а также отдельные корпуса со спальными местами.

Еще около КПП построят административно-бытовой корпус и холодный склад для хранения техники. Также на территории новой базы построят ангар для автотранспортной службы, заправку и паркинг.

фото: мэрия Казани