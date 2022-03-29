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Строительство
29 марта 2022  09:00

Проект «Алтын Дага» в Билярске получил положительное заключение на создание кластера

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Проект «Алтын Дага» в Билярске получил положительное заключение на создание кластера

Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре выдало положительное заключение по итогам рассмотрения документации на создание культурно-реакционного кластера «Алтын Дага» в Алексеевском районе РТ. Об этом сообщается на сайте Главгосэкпертизы РФ.

Для разработки концепции благоустройства была выбрана территория около Сельского озера по дороге на Святой ключ. После завершения всех работ «Алтын Дага» станет общественным пространством и зоной отдыха, соединяющей село Билярск, «Святой Ключ» и форум «Cәләт». 

Проект позволит запустить важные процессы: изменение режимов охраны заповедника в соответствии с действующим законодательством, обустройство туристического хаба между Билярском и Святым Ключом, привлечение инвесторов для реализации туристических и городских сервисов.

Проект комплекса победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2021 года. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан выиграл более 376 млн рублей на благоустройство шести парков в малых городах.

Эскизы предоставлены Фондом «Институт развития городов РТ».

#алексеевский район рт
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