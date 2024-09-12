Продолжается прием заявок на участие в фестивале «Наше время — Безнең заман»

Прием заявок на XII Открытый телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи РТ «Наше время — Безнең заман» будет продолжаться до 27 сентября текущего года. Подать заявку можно на сайте фестиваля, сообщают организаторы мероприятия.

На этот раз фестиваль пройдет с 4 октября по 10 ноября. Он традиционно завершится суперфиналом в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, а также гала-концертом победителей и лауреатов в КРК «Пирамида». Зональные туры будут организованы в Альметьевске, Набережные Челнах, Зеленодольске и Казани.

К участию в мероприятии приглашаются представители учреждений, предприятий, организаций республики в возрасте от 18 до 35 лет. Каждый из претендентов на победу должен являться штатным работником организации производственной сферы либо сферы сервиса и услуг с подтвержденным трудовым стажем не менее девяти месяцев.

Для состязающихся в индивидуальном и командном зачетах предусмотрены следующие номинации: «Музыкальное направление», «Танцевальное направление», «Минута славы».

На каждом зональном этапе в первый отборочный день жюри проведет просмотр музыкальных и хореографических номеров как команд, так и участников, выступающих сольно. Во второй день будут изучаться работы, представленные в номинации «Минута славы». Также состоятся круглые столы, консультации по направлениям и мастер-классы. Победившие в зональном этапе команда или представитель предприятия пройдут в финал, который организуют в Казани.

Завершением конкурсных дней на каждом зональном этапе станут гала-концерты, в ходе которых наградят призеров в различных номинациях и подведут итоги общекомандного зачета.

Суперфинал «Наше время — Безнең заман» намечен на 7 и 8 ноября в Казани. Церемония награждения победителей телевизионного фестиваля состоится на заключительном гала-концерте 10 ноября в КРК «Пирамида». Выигравшей Гран-при команде вручат традиционный переходящий Кубок Раиса Республики Татарстан и денежную премию.

Фестиваль является телевизионным, поэтому все концерты монтируются и транслируются на телеканале «ТНВ». Кроме того, в ходе проведения мероприятия ведется интернет-трансляция отборочных этапов и гала-концерта.

Фестиваль работающей молодежи «Наше время — Безнен заман» проходит при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и под эгидой ЮНЕСКО. Он не имеет коммерческих целей и является государственным социально значимым проектом. Проект нацелен на формировании нового поколения кадров, популяризацию рабочих и инженерных профессий, раскрытие творческого потенциала молодых людей, работающих на предприятиях и в организациях РТ.

Фестиваль дает возможность молодым людям реализовать свой творческий потенциал и соответствует целям национального проекта «Образование» (инициированного, как и другие национальные проекты, Президентом РФ Владимиром Путиным), подчеркивают организаторы.