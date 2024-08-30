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В Казани стартовал фестиваль работающей молодежи «Наше время — Безнең заман»
Открытие республиканского телевизионного фестиваля работающей молодежи «Наше время — Безнең заман», приуроченное к празднованию Дня республики и города, прошло сегодня в Казани, на площадке перед театром Камала.
Мероприятие началось с парада всех участников и общего концертного номера. Затем на сцену вышел министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, чтобы поздравить собравшихся с наступившим праздником.
«Я рад вас приветствовать сегодня у нас в городе, у нас в Татарстане. Сегодня, в такой праздничный день, мы прославляем наш Татарстан», – заявил Коробченко на церемонии открытия фестиваля.
Он отметил, что республика на сегодняшний день является фундаментальным камнем в промышленности и экономике всей России.
«Наша молодежь, наши люди, которые создают различные товары и продукцию, – это главная ценность республики. Сегодня мы видим эти яркие личности, которые и на производстве, и на сцене себя показывают с самой лучшей стороны», – подчеркнул министр.
Еще одной ценностью Татарстана он навал культуру, национальную самобытность.
«И сейчас наше время пришло. Наши коллективы показывают, реализовывают себя в промышленности и на сцене», – заключил Коробченко, еще раз поздравив всех присутствующих с праздником и пожелав хорошего настроения.
Видео: © Александр Хевронин / «Татар-информ»
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