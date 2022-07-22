В Заинске идет демонтаж 120-метровой дымовой трубы ГРЭС

Фото: © «Заинск-информ»

Продолжается демонтаж одной из дымовых труб Заинской ГРЭС, она стала заметно короче. Об этом сообщает «Заинск-информ».

«Высота трубы — 120 метров. Скорость демонтажа трубы в среднем составляет 2,5 метра за двое суток. Толщина трубы сверху — 160 миллиметров, а нижняя часть — более 600 миллиметров. Чем ниже, тем труба толще, соответственно, скорость демонтажа будет замедляться. Активная фаза завершится к октябрю-ноябрю. Работы выполняются по графику», — рассказал изданию директор Заинской ГРЭС Дмитрий Прохоров.

Фото: © «Заинск-информ»

Дымовая труба состоит из железного каркаса, который по всей длине обложен кислотоупорным кирпичом, способным выдерживать перепады температур. Облицовка поверхности трубы включает десять барабанов по 12 метров каждый.

После частичного демонтажа облицовки подрядчик собрал двухэтажную рабочую площадку. Треугольную часть конструкции можно заметить на вершине трубы. Площадка зафиксирована лебедками, она может опускаться и подниматься. Именно с нее организован демонтаж железобетонной части трубы.

Фото: © «Заинск-информ»

В процесс работ специалисты отделяют от железобетонной трубы части высотой 2,5 метра. Сначала они вырубают бетон, который пока продолжает держаться на арматуре. Затем вырубленную часть закрепляют, подрезают армокаркас, после чего ее внутри трубы опускают вниз для последующей утилизации. Сейчас разобрано и вывезено на утилизацию шесть из десяти барабанов общей массой 547 тонн.

Подрядная организация работает в две смены. Задействованы от 17 до 20 человек в сутки. Работы по демонтажу ствола домовой трубы начались 17 мая 2022 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по информации Минэнерго РФ модернизация Заинской ГРЭС «Татэнерго» с использованием российского оборудования окажется возможна при перепроектировании объекта.

В ведомстве подтвердили, что американская компания General Electric после начала специальной военной операции на Украине отказалась поставлять в Россию оборудование для парогазовой установки мощностью 850 МВт, которую планировалось построить на Заинской ГРЭС в рамках проекта модернизации электростанции.