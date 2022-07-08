Минэнерго РФ: Модернизация Заинской ГРЭС возможна с установкой российского оборудования

Модернизации Заинской ГРЭС «Татэнерго» будет возможна с использованием российского оборудования при перепроектировании объекта, сообщили «Татар-информу» в министерстве энергетики РФ.

В ведомстве подтвердили, что американская компания General Electric (GE) отказала в поставке в России оборудования для парогазовой установки (ПГУ) мощностью 850 МВт, которую «Татэнерго» планировало построить на Заинской ГРЭС в рамках проекта модернизации этой электростанции.

По данным Минэнерго РФ, на текущий момент для проекта готова проектная документация, она получила положительное заключение главной государственной экспертизы, получено разрешение на строительство объекта.

В Минэнерго не видят рисков для энергосистемы Татарстана из-за задержки реализации проекта или даже полного отказа компании от модернизации ГРЭС.

Ранее гендиректор «Татэнерго» Раузил Хазиев сообщал «Татар-информу», что с начала года и до марта инвестиционный проект на Заинской ГРЭС шел по плану: были полностью подготовлены фундаменты под новое оборудование главного корпуса силами генерального подрядчика турецкой компании Enka.

В марте General Electric предупредил о невозможности поставки турбин в связи с введенными против России санкциями. Сегодня стройка приостановлена.

При этом глава энергокомпании отмечал, что вариантов замены оборудования General Electric (газовой турбины класса 9HA.02) на отечественное оборудование такой же мощности на сегодняшний день не существует.

«Что касается модернизации Заинской ГРЭС, то выбор небольшой: или ее закрыть, или провести модернизацию. Доказано, что закрытие этой крупнейшей станции отрицательно повлияет на рынок электроэнергии и мощности в первой ценовой зоне. Кроме того, ряд действующих турбин ЗайГРЭС через три года полностью выработают свой ресурс (400 тыс. часов). Поэтому мы усиленно будем продолжать заниматься замещением старых неэффективных мощностей, то есть в нашем понимании модернизация Заинской ГРЭС неизбежна», – заявил Хазиев.

В сентябре 2020 года Президент РТ Рустам Минниханов и министр энергетики России Александр Новак дали старт началу модернизации Заинской ГРЭС со строительством парогазовой установки на 850 МВт, что позволило бы значительно повысить эффективность ГРЭС.

Контракт на выполнение работ по проектированию, закупкам и строительству ПГУ-850 МВт был заключен между «Татэнерго» и турецкой компанией Enka в июле 2020 года. В проекте планировалось использовать оборудование компании General Electric. Выйти на рынок электроэнергии предполагалось в 2024 году.