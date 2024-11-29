Продолжает историю «Черных гусар»: на имя Минниханова пришла благодарность за бойца из РТ

На имя Раиса Татарстана Рустама Минниханова пришло благодарственное письмо, в котором отмечается ратный труд участника СВО, жителя села Алекина Поляна Тетюшского района Х. Храмова (боец не захотел афишировать свое имя).

«Командование 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с гордостью сообщает, что ефрейтор Храмов с честью принимает участие в специальной военной операции. Он достойно несет имя воина Александрийской бригады, преемницы 5-го гусарского Александрийского полка. Своим ратным трудом продолжает бессмертную историю „Черных гусар“, сражавшихся под командованием легендарных маршалов, великих полководцев Суворова и Кутузова на земле Новороссии с польскими и французскими интервентами, а также традиции советских воинов, освободивших Украину от немецко-фашистских захватчиков», — говорится в письме.

Также отмечается, что именно благодаря людям с таким характером «наши ветераны в годы Великой Отечественной войны переломили хребет фашистской армии, а значит, и мы сможем остановить возрождение нацизма».

«Благодарю Вас за то, что Ваш земляк служит сейчас вместе с нами и своим воинским трудом приближает нашу победу», — говорится в письме за подписью командира бригады гвардии полковника А. Буйлова.

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