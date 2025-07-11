Продажи, производство и сервис: названы сферы, испытывающие дефицит кадров в РТ

Рынок труда Татарстана вошел в летний период с умеренной конкуренцией, однако в некоторых сферах – со здоровым соотношением между активностью работодателей и соискателей. Об этом сообщила «Татар-информу» директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

В начале июня конкуренция в регионе находилась на уровне 6,1 резюме при норме 4-7,9. При этом год назад наблюдался яркий дефицит кадров – 3,1.

«С начала года мы видим, как активность работодателей снижалась в силу определенной стабилизации на рынке, нормализации спроса и сложностей в экономике, оптимизации расходов бизнеса. При этом активность соискателей продолжала расти. Для сравнения, по итогам мая в годовом выражении спрос уменьшился на 30%, а предложенных резюме татарстанцев выросло на 36%. И в июне мы наблюдаем аналогичную тенденцию», – рассказала Султанова.

Наибольшая доля спроса за первую половину июня в Татарстане отмечалась в сфере продаж – 23% вакансий от общего числа. На втором месте – рабочий персонал, на который приходилась каждая пятая вакансия на рынке. Далее шли производство и сервисное обслуживание, а также стройка и недвижимость – по 15%. В целом эти сферы ежемесячно входят в топ-5 по спросу, поскольку речь идет о массовом персонале.

«Можно отметить рост числа вакансий в сферах, связанных с сезонным бизнесом: в "Туризме, гостиницах, ресторанах" – на 18% (за последний месяц по сравнению с январем), "Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты" – на 16%», – уточнила Султанова.

Наименьший спрос со стороны работодателей наблюдался в страховании. Это достаточно узкая сфера, поэтому количество вакансий в ней находится на невысоком уровне.

Подробнее о ситуации на летнем рынке труда в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».