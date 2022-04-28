В «Наполи» через Грузию: сколько миллионов потерял «Рубин» на трансфере Хвичи?

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия, наконец, добрался до Италии. Переход грузинского футболиста уже подтвердил президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. О шансах полузащитника заиграть в клубе Серии А и получит ли казанский клуб миллионы евро за трансфер – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Эпопея с переездом грузинского вундеркинда в Европу подошла к концу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эпопея с переездом грузинского вундеркинда в Европу подошла к концу. Первым новость о трансфере Кварацхелии в итальянский «Наполи» еще пару недель назад дал один из главных инсайдеров Европы Фабрицио Романо. А накануне слова итальянского журналиста в эфире Radio Kiss Kiss Napoli подтвердил и президент клуба из Неаполя Аурелио Де Лаурентис.

По словам владельца «Наполи», контракт с экс-полузащитником «Рубина» подписан на пять лет, а выступать за итальянский клуб футболист батумского «Динамо» сможет только со следующего сезона. Пока это все официальные подробности перехода. Однако ранее тот же Романо сообщал о том, что за трансфер неаполитанцы заплатят 8 миллионов евро, а зарплата Хвичи в «Наполи» составит 1,1 миллиона евро в год. По сравнению с «Рубином» грузин получит увеличение в зарплате более чем в 20 раз. По неподтвержденной информации, в Казани он получал всего 50 тысяч евро в год, являясь одним из самых низкооплачиваемых футболистов клуба.

У Хвичи есть шанс заиграть в «Наполи», поскольку летом Неаполь покинет звезда клуба

Но переехать в Италию – это дело одно. Важнее там закрепиться. А гарантированного места в основе «Наполи» Хвиче пока не может гарантировать никто. На фоне защитников Российской Премьер-Лиги грузин был очень ярок, но подкрепить статистикой свое доминирование полузащитник не смог. Получится ли сделать это в Италии, учитывая, что уровень сопротивления там в разы выше? Большой вопрос. С другой стороны, у Хвичи будет намного выше и уровень партнеров. Совсем другое дело, когда твои проникающие передачи завершает, к примеру, не Герман Онугха, а Виктор Осимхен.

«Да, я считаю, Хвича сможет закрепиться в Серии А и там он заиграет. Не вижу для него никаких проблем, у него все для этого есть. Для Хвичи это вызов. В свое время в Италии играло немало грузинских футболистов. Это их лига, их футбол. Поэтому в плане адаптации Кварацхелии в Серии А не вижу вообще никаких проблем. Уверен, что он заиграет», – прокомментировал корреспонденту спортивной редакции «Татар-информа» «грузинский вопрос» футбольный агент Алексей Сафонов.

Алексей Сафонов: «Да, я считаю, Хвича сможет закрепиться в Серии А и там он заиграет. Не вижу для него никаких проблем» Фото: предоставлено Алексеем Сафоновым

Техничные грузинские футболисты действительно чуть ли не созданы для искрометного итальянского футбола, который уже давно не имеет ничего общего с «катеначчо». Вот уже который сезон кряду Серия А становится самым результативным чемпионатом из топ-5 лиг Европы. Открытый футбол – рай для «технарей» вроде Хвичи.

Кроме того, трансфер Кварацхелии также и вписывается в некую тенденцию последних лет. Как ни странно, за два года трансфер грузина стал уже четвертым по счету переходом представителя страны бывшего СССР из РПЛ в Серию А. Алексей Миранчук в «Аталанте», Александр Кокорин в «Фиорентине», Элдор Шомуродов в «Роме». Да, все трое выступают в Италии с разным уровнем успешности. Но факт остается фактом. Все трое получали свои шансы. Так что сомневаться в наличии игровых минут Хвичи в «Наполи» даже не стоит.

Помимо этого, переезд Кварацхелии именно в Неаполь не случаен. «Наполи» этим летом покинет клубный воспитанник, звезда и, возможно, даже легенда клуба Лоренцо Инсинье. 29-летний итальянец, как и Хвича, играющий на позиции левого вингера, с лета будет выступать в клубе МЛС «Торонто». Так что в итальянском клубе грузин будет призван заменить именно его.

«Да, у них уезжает Инсинье, но и помимо итальянца там же есть свои молодые игроки, с которыми нужно будет конкурировать по полной программе. Хотелось бы, чтобы Хвича заиграл, все-таки считаю, что он наш. Да, не по паспорту, а по какому-то убеждению, что он играл у нас в России, а значит, уже наш. Симпатии у меня к нему всегда останутся», – заявил корреспонденту спортивной редакции «Татар-информа» экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов.

«Уверен, что «Рубин» получит свои деньги за трансфер Кварацхелии»

За «нашего» Хвичу мы, конечно, рады. Футболист добился своего и, наконец, переехал в Италию. Но получит ли что-то за трансфер полузащитника «Рубин»? Как известно, молодой игрок переезжает в Неаполь не прямиком из Казани, а транзитом через грузинский «Динамо» Батуми.

Генеральный директор казанцев Рустем Сайманов ранее скромно заявлял, что он «надеется что-то получить» или что «ситуация очень сложна и необъяснима» Фото: © «Татар-информ»

Чуть ранее генеральный директор казанцев Рустем Сайманов, имеющий прекрасные отношения не только с агентом футболиста Мамукой Джугели, но и с владельцем «Динамо» Арчилом Беридзе, очень уклончиво отвечал на подобные вопросы. Гендир казанцев скромно заявлял, что он «надеется что-то получить» или что «ситуация очень сложна и необъяснима». Так что доподлинно о том, сколько «Рубин» получит за трансфер Хвичи, в широких кругах пока никто не знает. И вряд ли официально об этом будет когда-либо известно.

Однако грузинские СМИ уверены, что «Динамо» Батуми выступило в данной схеме исключительно в роли посредника для безопасного оформления трансфера. Для чего? Нужно помнить, что в европейских топ-5 лигах установлен негласный запрет на трансферы из России. Так что прямой переход Хвичи из «Рубина» в «Наполи» был бы попросту невозможен. Уверен в этом и футбольный агент Алексей Сафонов.

«Там какие-то свои должны быть схемы. Я даже не думаю, я уверен, что «Рубин» получит свои деньги. У агента Хвичи и руководства клуба прекрасные отношения. Многие клиенты Мамуки Джугели играли в «Рубине», поэтому я не вижу абсолютно никаких причин сомневаться в том, что казанский клуб получит свои честно заработанные деньги», – сказал Сафонов.

Да, чисто формально и юридически казанский клуб заработает на этом трансфере ноль. Поскольку футболист уже успел подписать с «Динамо» контракт на два года. Но, учитывая дружеские отношения Сайманова, Беридзе и Джугели, можно предположить, что в обиде «Рубин» никто не оставит.

«Сейчас таких схем будет целая куча. Сейчас легионеры из наших клубов будут уходить в условный «Кайрат», а потом оттуда в Европу. Просто «Рубин» сделал это первым. Да и раньше такое было. Кто-то придумал законы, а кто-то придумал, как их обходить. Что, думаете, все деньги в Батуми останутся? За то, что он там одну игру сыграл, один гол забил. Это же смешно», – подчеркнул агент.

На пике почти год назад 20-летний вундеркинд стоил 18 миллионов евро. Продай его тогда хотя бы ниже цены по рынку, клубу не пришлось бы ничего придумывать Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Продать вовремя – большое умение и искусство»

Так или иначе, свои деньги за трансфер «Рубин» получит, но вряд ли казанский клуб в этой схеме сильно озолотят. На пике почти год назад 20-летний вундеркинд стоил 18 миллионов евро. Продай его тогда хотя бы ниже цены по рынку, клубу не пришлось бы ничего придумывать, а игрок не потерял бы впустую почти целый сезон. На деле же имеем испорченный сезон для молодого талантливого футболиста, а также огромные финансовые потери для казанцев.

В нашем прошлом материале мы подробно рассказали о том, что руководство «Рубина» и агент футболиста сделали не так. Повторяться не будем. Скажем лишь следующим образом. Публичность и открытая пиар-кампания, конечно, хороши, но лишь при реальном интересе. А как известно, трансферы любят тишину. Европа почувствовала блеф «Рубина» мгновенно, вот и связываться со многомиллионным талантом никто так и не рискнул.

«Думаю, Хвиче надо было уходить из «Рубина» еще раньше. Другое дело, почему его не отпускали. Наверное, надо было свои финансовые аппетиты умерить. Конечно, все хотят продать подороже, купить подешевле. Но все же продать вовремя – большое умение и искусство», – отметил экс-тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов.



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