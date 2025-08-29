«За содеянное – стыдно»: экс-глава отдела налоговой в Казани получил 10 лет колонии

Вахитовский суд поставил точку в деле экс-главы отдела камеральных проверок ФНС №14 Ильнура Гилазиева. Его признали виновным в получении взяток на 22 млн рублей. Вернуть государству он теперь должен в пять раз больше. Подробнее - в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Помогал компаниям уходить от уплаты НДС

Сегодня Вахитовский суд Казани вынес приговор бывшему начальнику отдела камеральных проверок межрайонной инспекции ФНС №14 по Республике Татарстан Ильнуру Гилазиеву. Его признали виновным в 19 эпизодах получения взяток на сумму более 22 млн рублей. Из них: 13 взяток в крупном размере, пять в особо крупном и одна – за незаконные действия и бездействие.

Дело Ильнура Гилазиева стартовало в конце июня прошлого года. По версии следствия, Гилазиев в 2020 году занял должность начальника отдела и начал сотрудничать с руководителем компаний «Верона» и «АкМай» – Гюзель Сафиуллиной. В различные периоды времени она также представляла интересы компаний «Берсут», «Агроснаб», «СоюзСтрой», «Альянс», «Галактика» и «Кама Продукт».

По версии следствия, Сафиуллина предложила начальнику отдела ФНС за деньги помочь разобраться с уходом от уплаты начисленных НДС некоторым из этих компаний. Гилазиев согласился и предложил Сафиуллиной, чтобы она высылала ему на электронную почту пустые книги учета доходов и расходов интересующих компаний. После этого он должен был «разобраться» с начислениями по НДС. Также он помогал с нелегальным возвратом того же НДС.

Ильнур Гилазиев взял Сафиуллину под покровительство, в том числе предупреждал ее о выездных проверках и содействовал тому, чтобы решения по выявленным нарушениям в связанных с ней фирмах не принимались. Общая сумма, которую Гилазиев получил за такую опеку – 22 млн рублей. Самая крупная взятка в этой череде составляла 5,2 млн рублей, самая мелкая – 100 тыс. рублей.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Защита настаивала на том, что это не коррупция

На старте процесса Ильнур Гилазиев свою вину не признавал, однако ближе к концу дела раскаялся. В прениях сторон гособвинитель просил отправить Гилазиева в колонию строгого режима на 13 лет, а также оштрафовать его в 10-кратном размере.

Защита в свою очередь настаивала, что квалификация действий Гилазиева как «получение взятки» ошибочна и коррупционного состава в деле нет. Адвокат отмечал, что только часть компаний могли состоять на учете в ИФНС №14 на момент обращения Сафиуллиной к Гилазиеву. Большинство компаний были учреждены позже срока этой встречи, еще три подконтрольны другим инспекциям.

Он настаивал на том, что Гилазиев даже в силу своих полномочий не мог оказывать сильного влияния. Адвокат сослался на ответ межрайонной инспекции №14, в котором говорится, что подконтрольные Сафиуллиной организации в предъявленный в обвинении период привлекались к налоговой ответственности 40 раз и получили полторы тысячи предписаний и требований.

«За совершенное мне стыдно, я всех подвел»

В последнем слове Ильнур Гилазиев настаивал, что полностью признает вину, но только в том, что он совершил мошенничество.

«Я осознаю, что эти действия были неправильными и нанесли вред как государству, так и доверию граждан к налоговой системе. Мне глубоко стыдно за то, что я, занимая должность начальника отдела, завладел денежными средствами Сафиуллиной. Я понимаю, что подвел не только себя, но и свою семью, коллег, а также тех, кто доверял мне как государственному служащему. Осознаю, что мои действия не соответствовали тем принципам честности и ответственности, которые должны быть присущи человеку на моей должности. Я не выполнил своего долга перед обществом и государством, и за это мне искренне жаль», – говорил он.

Сегодня суд постановил признать Гилазиева виновным и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в размере 100 млн рублей с лишением права занимать управленческие должности сроком на 10 лет. Кроме того, суд постановил взыскать с Гилазиева всю сумму полученных взяток, а именно – 22 млн рублей, в пользу государства.