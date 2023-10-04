«Продала коляску сына»: мама инвалида о том, как начала шить одежду для особенных детей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Врачи говорили: самый тяжелый ребенок и самая улыбчивая мама»

История Далии началась в 2009 году, тогда она ждала появления на свет своего первого сына. Беременность протекала хорошо, но все изменили тяжелые роды.

«Это была родовая травма, у него было тугое обвитие, а у меня очень узкий таз. Кесарево сделать не смогли, потому что в операционной не было мест», – рассказала женщина.

Ребенок появился на свет с детским церебральным параличом.

«Сначала мне сказали, что все хорошо. А на следующий день пришли, спросили: ‘’Кто Гайнанова? Подписывайте документы об отключении от аппаратов, потому что ребенок ваш нежизнеспособный’’. На что я сказала, что никого отключать не буду, лечите!» – вспоминает Далия Гайнанова.

После этой новости Далия не знала, как совладать с собой. Ей было очень тяжело, она была близка к тому, чтобы наложить на себя руки. Была зима, она взобралась на подоконник в процедурной комнате, смотрела на большие сугробы и вдруг поняла, что два инвалида в семье – это слишком, а ребенку нужна мать.

После выписки из роддома сына направили в Первую детскую больницу. Там Далия провела еще месяц.

«Врачи говорили: ‘’Самый тяжелый ребенок и самая улыбчивая мама’’. Тогда улыбка была моей защитной реакцией. Мне это помогало. А сейчас это утверждение и правда про меня», – заметила Далия.

Самым тяжелым, вспоминает Далия, было то, что никто не говорит мамам особенных детей, куда дальше идти и что делать после выписки.

«Ты приезжаешь домой, ты в шоке, насмотря на то что уже приняла решение», – вспомнила она свои мысли.

Далия объяснила, что все дети с ДЦП поначалу ничем не отличаются от обычных ребят. Проблемы начинаются с возрастом – в полгода он не может сидеть, в год – стоять, связь мозга с телом постепенно теряется. Из-за того, что мышцы не работают, появляется паралич.

Помогала Далие ее мама. Она была с ней постоянно, поддерживала и помогала. Никогда не жалела и не впадала в уныние вместе с ней, а за слабость ругала.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Либо я в роли жертвы, либо я выбираю жить счастливо»

Но долго сокрушаться и жаловаться на жизнь Далия себе не позволила, начала работать над собой.

«У меня был выбор: либо я в роли жертвы, постоянно чего-то жду, а годы будут идти, либо я выбираю жить счастливо. Даже с таким ребенком можно быть красивой, выходить замуж, рожать детей и быть мамой-героем. Я готова была говорить, что у меня ребенок-инвалид, во всеуслышание», – вспоминает Далия.

В попытках заработать Далия бралась за все. Начала свое дело: сначала занималась клинингом – сама выезжала мыть квартиры и рестораны. Нанимала женщин, однако после них все равно приходилось все переделывать, зимой выходила вместо дворников. Далия сама себя называет горе-бизнесменом.

«По мере того как Тимур рос, я столкнулась с проблемой – у него текли слюни. Я подумала, что с этим делать. Тряпки, детские слюнявчики быстро выходили из строя. Да и это некрасиво, ведь у меня уже взрослый пацан», – рассказала она.

Далия начала советоваться, узнавать, как другие мамы справляются с этой проблемой. Оказалось, что никак. Они используют такие же носовые платки, микрофибры, мучаются с постоянно намокающей одеждой.

Даже в Варшаве, куда мамы особенных детей приезжали на реабилитацию со всего мира, не могли справиться с этой проблемой.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На фабрике по заказу Далии сшили 400 костюмов, но все ушли в брак

Тогда в 2015 году, Далия начала придумывать, каким должен быть идеальный слюнявчик для ее сына. Хотела сшить его сама.

«Сначала я пробовала, чтобы это был треугольник. Но он голову наклонит – и все мимо треугольника льется. Делать его круглой формы – смешно. Начался мозговой штурм. Два часа мне потребовалось, чтобы придумать пятиугольник», – рассказала женщина.

Потом к придумке добавились складочки, чтобы слюна задерживалась в одном месте.

Женщина опробовала свое изобретение на Тимуре, сама сшила несколько таких слюнявчиков. И он действительно оказался удобным.

Далия решила сшить партию таких слюнявчиков, но денег не было. Тогда она продала инвалидную коляску Тимура, чтобы найти стартовый капитал. Почти два года Далия гуляла с Тимуром на руках.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Потом она пошла дальше и придумала боди-костюм для детей с особенностями. Для нее на фабрике сшили 400 боди-костюмов – шить меньше на производстве просто отказались.

Увы, Далия не угадала с материалом. Она закупила хлопок, который не тянется. Засунуть в такой боди руки ребенка с ДЦП, которые не разгибаются, было почти невозможно. Отверстия для ног на фабрике сделали квадратными, а клепки пришили самые дешевые, они отлетали.

Первое время друзья и родственники работали без зарплаты

После первой неудачи Далия не сдалась и обратилась на другую фабрику – там вместе с местными конструкторами они подготовили новые лекала, учли все ошибки, которые допустили на прошлом производстве, в этот раз получилось удачно.

Когда наконец начало получаться, встал вопрос, как про эти костюмы и слюнявчики рассказать тем, кому они необходимы. Начали развивать соцсети, на помощь Далие пришла Лариса Вознесенская.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Потом подключилась сестра Далии Диля Халиллова, она начала отвечать за производство. Подтянулась подруга Эльмира, оставив работу в банке. Все вначале работали «за бесплатно», исключительно за идею.

«Мы стали подавать заявки на гранты. И успешно их выигрывали. И понеслось. Гранты выигрывали то на швейную машинку, то на одежду в детский дом. Где-то 6,5 миллиона мы привлекли за счет грантов», – рассказала «Татар-информу» Далия.

Вместе с финансированием стало больше оборудования для собственного производства, росла и линейка одежды для особенных детей. Начали даже шить вещи для взрослых, за которыми требуется постоянный уход. Всю продукцию сертифицировали.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Какая она – особенная одежда для особенных детей?

Сейчас главные покупатели одежды для инвалидов – это фонды, а также спонсоры, которые безвозмездно помогают людям с особенностями. Удается выигрывать гранты на пошив одежды для детских домов. Конечно, среди покупателей есть и обычные мамы особенных детей.

«Женщина в Америке жила полгода, не нашла одежду для ребенка – у нас заказала. Казахстан заказывает, Дагестан, Украина заказывала до СВО, сейчас Донецк и Луганск. К нам даже обратилась активная мама из Луганска, чтобы сделать такое же помещение», – поделилась Далия.

Далия и ее соратники по бизнесу тоже помогают безвозмездно – недавно, например, бесплатно отдали одежду семье погорельцев, которые воспитывают инвалида. Причем не только для их особенного ребенка, а еще и для мамы и сестры. В 2022 году в детские дома ЛНР и ДНР отправили большую партию костюмов по линии «Народного фронта».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что особенного в этой одежде? Сбоку на рукавах курток – молнии, чтобы было удобно одевать ребенка или маломобильного взрослого. Штаны шьют всегда с запасом на бедрах для подгузника и опять же с молниями, чтобы можно было удобно их надеть на ребенка.

«Себестоимость мы стараемся держать маленькую, потому что наша целевая аудитория – неплатежеспособная», – призналась Далия Гайнанова.

Платья для девочек обязательно с потайными шортиками, потому что особенные дети частенько, не задумываяысь, поднимают подол.

Далия призналась, что на проработку каждого изделия уходили годы. Трудились конструкторы. А главное, подходили к проблеме со знанием дела, применяли свой опыт ухода за особенными детьми, встречались с мамами детей с особенностями, общались с сиделками взрослых.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мамы стесняются говорить, что их ребенок инвалид. Я с этим борюсь»

Постепенно из производства родилась автономная некоммерческая организация «Все для детей».

«Я встретила мам, которые стесняются говорить, что их ребенок инвалид», – рассказала Далия.

Далия откровенно не понимала, почему женщины стесняются того, что воспитывают ребенка с особенностями развития.

«Я сейчас этим и занимаюсь. Внушаю женщинам, что они – герои. Матерям инвалидов можно давать награды за то, что таких детей не бросают, тянут. Еще и сами работают», – рассказала она.

Совсем недавно у автономной организации появился свой дом – в Казани открылся инклюзивный центр «Все для детей» со швейным цехом, в нем побывал Раис республики Рустам Минниханов.

В центре есть коворкинг, детская игровая комната, кабинет психолога и пошивочная мастерская, где мамы могут работать, оставив детей под присмотром специалистов. Кроме того, они могут участвовать в мастер-классах и получать юридическую и психологическую помощь.

Далия рассказала, что на данный момент постоянно работают в цеху две мамы особенных детей, еще двое вот-вот выйдут на работу. По словам учредителя фонда, для таких женщин начать новую главу в жизни очень непросто, ведь надо на время оставить своего ребенка, с которым ты привык проводить 24 часа в сутки. Но в цеху готовы дать работу даже на два часа в день.

В новом доме организации периодически проводят ужины для таких женщин, проводят занятия восточными танцами, на них, кстати, всегда полный зал.

«Мы хотим целое движение таких мам сделать. В Казани если это мама особенного ребенка, то обязательно она при бизнесе, обязательно красивая, обязательно счастливая. Когда будет такое движение и это предадут огласке, следующая мама, которая родит особенного ребенка, будет знать, что есть сообщество, которое поможет. И не надо пытаться избавиться от своего ребенка, сходить с ума, куда-то бежать, у кого-то просить помощи. Они придут в наше АНО, здесь им дадут маршрутизатор: что делать, куда идти. И морально поддержат, и с ребенком посидят», – поделилась Далия Гайнанова.