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Минниханов посетил новый казанский инклюзивный центр «Всё для детей» со швейным цехом
Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал в казанском инклюзивном центре «Всё для детей», в котором для мам особенных детей организован швейный цех, где они смогут подрабатывать. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Автор социального проекта Далия Гайнанова давала разъяснения во время осмотра. В центре есть коворкинг, детская игровая комната, кабинет психолога и пошивочная мастерская, где мамы могут работать, оставив детей под присмотром специалистов. Кроме того, они могут участвовать в мастер-классах и получать юридическую и психологическую помощь.
Раис Татарстана посетил мастерскую. Здесь размещены 12 швейных столов, где шьют одежду для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Рустама Минниханова сопровождали министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, детский омбудсмен Ирина Волынец и мэр Казани Ильсур Метшин.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани появится инклюзивный центр с кабинетом психолога и швейным цехом.
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