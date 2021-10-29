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Ру Тат
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Здоровье
29 октября 2021  08:14

Проценко рассказал, как скоро можно повторно заразиться Covid-19

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Риск повторного заражения коронавирусом появляется спустя полгода после первого инфицирования, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

«Поэтому опять есть четкие понятные рекомендации Минздрава, что пациентам переболевшим через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться», — заметил специалист.

Он добавил, что если человек перенес вирус, но не вакцинировался, то существует высокий риск повторного заражения.

Ранее Проценко отметил, что сейчас нет эффективного лекарства, способного противостоять вирусу.

#заражение #Коронавирус
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