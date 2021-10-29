Проценко заявил об отсутствии эффективного препарата против Covid-19

В настоящее время нет целенаправленного противовирусного препарата, который бы мог подавить коронавирус. Таким мнением в эфире телеканала «Россия 1» поделился главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, имеющиеся лекарства способны лишь бороться с осложнениями, вызванными вирусом. «К сожалению, надо признать факт, что целенаправленного противовирусного лечения, препарата эффективного, который бы подавлял распространение вируса, нет. Лечение меняется. Но это, к сожалению, не лечение вируса. Это лечение тех осложнений, которые он вызывает», — отметил специалист в интервью Наиле Аскер-заде.