В РКБ Татарстана от коронавируса вылечили 106-летнюю бабушку

106-летнюю Марию Семеновну Смелову вылечили от новой коронавирусной инфекции врачи временного инфекционного госпиталя при РКБ Татарстана.

Как сообщили в пресс-службе РКБ, Мария Семеновна поступила 23 августа в среднетяжелом состоянии. Обследования показали, что у пожилой женщины десятипроцентное поражение легких. Около недели женщину лечили в госпитале.

«У бабушки имеются сопутствующие заболевания, осложняющие течение ковида. Заболевание протекало в среднетяжелой форме, с КТ-1. В удовлетворительном состоянии с положительной динамикой пациентка выписана домой», — рассказал заместитель руководителя ВИГ РКБ Саяр Сиразетдинов.

Выздоровевшую пожилую женщину выписали домой 29 августа. Учитывая почтенный возраст Марии Семеновны, сотрудники РКБ доставили ее домой на собственном автомобиле Центра медицины катастроф.

По данным пресс-службы РКБ, это одна из самых пожилых жителей Татарстана, переболевших и вылечившихся от коронавирусной инфекции. Ранее 107-летнюю бабушку вылечили медики Азнакаевского района РТ.