В России установлен очередной антирекорд по числу смертей от Covid-19

За последние сутки еще 890 россиян стали жертвами новой коронавирусной инфекции — таким образом установлен новый антирекорд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб.

«За последние сутки подтверждено 890 смертей... За весь период по России умерло 209 918 человек», — отмечается в сообщении.

Больше всего смертей зарегистрировано в Москве (65), Санкт-Петербурге (59), Свердловской области (46).

Всего за последние сутки в России заболели Covid-19 25 769 человек, по нарастанию более 7,5 млн. Наименьший темп прироста за сутки зафиксирован в Бурятии, Магаданской и Сахалинской областях (0,17%).