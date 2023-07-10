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Пробка на Крымском мосту выросла до 1310 автомобилей
В пробке на Крымском мосту со стороны Тамани находятся 1310 автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал, посвященный ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
По данным канала, пробка растет с каждым часом, и если в полночь в очереди были 90 транспортных средств, то в 7 утра — 726, часом позднее — 850, а в 9 — 1229. Время ожидания, по последней информации, составит более шести часов.
На оперативном совещании о ситуации на Крымском мосту Президент России Владимир Путин поручил подключить к переправке людей и машин паромы, а часть туристов переправить на полуостров через присоединенные регионы. К перевозке также подключились два десантных корабля Минобороны России.
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