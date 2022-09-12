«Про меня ерунду напишут»: Вор в законе Джамбульский выступил на допросе подсудимых

Верховный суд РТ сегодня продолжил допрос подсудимых по делу группировки «Чистопольские». Все десять человек, в том числе и вор в законе Рашид Джамбульский (Хачатрян), проходят по делу как участники ОПГ «Чистопольские», вину они не признают. Одного из фигурантов дела – Дениса Горбунова по кличке «Карась» – обвиняют в вымогательстве, сегодня он дал показания в суде.

Попытка корреспондента «Татар-информа» сфотографировать подсудимых, вызвала бурную реакцию у Рашида Джамбульского (Хачатряна).

«Слышь, Вася, а вот этого делать не надо», – сказал подсудимый Хачатрян.

В начале заседания адвокат Горбунова попросил себя заменить. Причиной такой просьбы стал его скорый переезд. «Карась» этой новости был не рад. Он сделала акцент на том, что ознакомление с делом у нового адвоката займет много времени, а это не в его интересах. Свою точку зрения на этот счет тут же высказал и Рашид Джамбульский.

«Уважаемый суд, могу высказаться. Я хочу выразить свое мнение. Горбунов проходит по одному эпизоду и это смена его адвоката не трагедия для процесса. А также хочу высказаться по поводу того, что у нас в зале присутствует журналист. Я не хочу его здесь видеть, потом про меня будут ерунду писать», – заявил подсудимый Рашид Хачатрян.

Фото: © Шатров Дмитрий / «Татар-информ

После эмоциональной речи Джамбульского, допрос подсудимых продолжился. Первого допросили Дениса Горбунова, которого обвиняют в вымогательстве. По версии следствия, в 2018 году в Чистополе он встретился с Русланом Гайфуллиным и его приятелем Чикуровым. Они сели в машину и поехали домой к общему знакомому Баландову, чтобы получить от него деньги. Горбунов зашел во двор частного дома к Баландову и попросил его выйти поговорить, перед домом «Карась» избил Баландова и стал требовать, чтобы тот им заплатил.

«В тот день я и правда встретил Руслана (Гайфуллина) и Чикурова, второго я на тот момент не знал. Мы вообще поехали на машине купаться на речку, так как было жарко. Чикуров спросил, тороплюсь ли я. Я ответил, что нет, и тогда он предложил заехать куда-то по делам. Мы приехали к Баландову, а Чикуров был уже сильно пьян, поэтому звать его на разговор пошел я. Калитка легко открылась и вот мы с Баландовым уже идем к машине. Я его не знал, но фамилию где-то слышал. Тут я и вспомнил, моя родственница рассказывала, что какой-то Баландов отнял у нее жилье и она проходит судебные тяжбы. Тогда я спросил, зачем он так поступает, но Баландов начал огрызаться и махать руками, тогда мы с ним сцепились, а дальше все как в тумане», – рассказал свою версию событий подсудимый Денис Горбунов.

Тут с очередным замечание в допрос «Карася» вновь вмешался Джамбульский.

«У вас была претензия к Баландову сразу или вопрос к нему возник, когда узнали про родственницу?» – решил прояснить ситуацию с мотивами криминальный авторитет.

На это Денис Горбунов заявил суду, что в конфликте с Баландовым у него были совершенно другие причины. А о вымогательстве он ничего не знает и отношения к этому не имеет.

Дальше суд вызвал свидетеля, которого заявил адвокат Джамбульского. Но выяснилось, что тот находится за границей и должен приехать в ближайшее время. Однако суд счет, что таким образом адвокат просто тянет время.

В ответ на это Рашид Джамбульский обвинил судью в затягивании дела и выкрикнул: «Я могу говорить!?». Судья сделал ему замечание, однако дал высказаться.

«Судья говорит, что мы затягиваем дело, но это вы отложили его на целый месяц. Мне и моему адвокату важна каждая минута здесь, не в моих интересах затягивать процесс», – высказался Джамбульский.

Заседание в связи с неподготовленностью со стороны защиты перенесли.

Напомним, уголовное дело вора в законе Джамбульского, настоящее имя которого Рашид Хачатрян, стартовало в Верховном суде Татарстана в ноябре 2021 года. Вместе с ним на скамье подсудимых еще 9 человек, все жители Чистополя. Список обвинений обширный – подсудимым вменяется мошенничество, вымогательства, участие в преступном сообществе. Все были в составе преступной группы «Чистопольские». По версии следствия, участники ОПГ в Чистополе и Алексеевском районе собирали дань с местных предпринимателей, отнимали квартиры, занимались выбиванием долгов, причем любыми способами.

