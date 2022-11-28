Призовой фонд премии «Студент года РТ» в этом году вырастет до 600 тыс. рублей

Призовой фонд премии «Студент года Республики Татарстан» в этом году составит около 600 тыс. рублей. Их получат победители 19 номинаций конкурса. Об этом «Татар-информу» сообщил президент Лиги студентов РТ Руфат Киямов.

«В прошлом году призовой фонд "Студента года Татарстана" составил рекордные 400 тыс. рублей. В этот раз мы планируем его увеличить до 600 тыс. Они будут распределены между победителями 19 номинаций, которых объявят 25 января на торжественной церемонии», — отметил собеседник агентства.

Премия «Студент года Республики Татарстан» вручается ежегодно. В этом году она пройдет уже в 18-й раз.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в конкурсе «Студент года РТ» появится новая номинация — «патриотическая».