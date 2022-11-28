С этого года в конкурсе «Студент года Татарстана» появится «патриотическая» номинация

Начиная с этого года в конкурсе «Студент года Республики Татарстан» будет добавлена новая номинация — «Патриотическое объединение года». Всего же будут вручены награды про 19 различным номинациям, среди которых — девять индивидуальных и десять коллективных. Торжественная церемония состоится в КРК «Пирамида» в День студента — 25 января. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил президент Лиги студентов РТ Руфат Киямов.

«В этом году мы ввели новую номинацию — «Патриотическое объединение года». В сегодняшних реалиях мы понимаем огромную важность этой работы. Большой спрос на эту номинацию есть давно, ее введение обсуждается уже около четырех лет», — заявил спикер.

В этом году на конкурс поступило более 400 заявок из 28 вузов Татарстана. Самыми популярными номинациями стали «Интеллект года», «Гран-при» и «Общественник года».

Конкурс проходит в Татарстане уже в 18 раз. Обладатели Гран-при традиционно получают право на обучение в любом вузе мира по программе «Алгарыш», добавил исполнительный директор премии Алим Отарчиев.

«В прошлом году победителями, получившими такое право, стали сразу три человека. Заявочная кампания у нас шла с 24 октября по 24 ноября, с 27 ноября по 4 декабря проходит заочный этап, где эксперты оценивают портфолио участников. С 9 декабря на различных площадках Казани состоится очный этап, где каждый студент должен будет доказать, что он лучший», — сообщил он.

Премия «Алгарыш» дает право обучаться не только в иностранном вузе, но и в российском. Что касается университетов недружественных России стран, то есть вопрос о финансировании таких курсов, потому что перевести туда деньги в нынешние времена сложно, добавила заместитель министра по делам молодежи РТ Софья Мустафина.

«Сфера образования остается в более или менее спокойном состоянии. Российские студенты могут обучаться в тех странах, с которыми у нас сейчас трудные взаимоотношения. Проблема в финансировании. Перевод средств туда сейчас вызывает некоторые сложности», — пояснила она.

По ее словам, финансирование программы «Алгарыш» было сохранено на том же уровне, примерно 100 млн рублей, поэтому для обладателей Гран-при премии «Студент года РТ» открываются большие возможности по получению лучшего мирового образования.