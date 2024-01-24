Призовой фонд нового сезона конкурса «Культурная столица РТ» составит 1 млн рублей

В этом году в Татарстане планируют продолжить конкурс «Культурная столица РТ». Об обновлениях в событии рассказала на итоговой коллегии Минкульта РТ руководитель ведомства Ирада Аюпова.

«Сейчас формируется его график, и бонусы будут еще больше. Мы обратились с этим к Раису РТ Рустаму Минниханову», — сообщила она.

В этом году призовой фонд конкурса составит 1 млн рублей.

Напомним, что участие в конкурсе принимают муниципальные образования Татарстана. В 2023 году в течение нескольких месяцев районы презентовали культурные программы и знакомили жителей республики со своими туристическими маршрутами, особенностями национальной кухни, ремеслами и творческими коллективами.

Обладателем Гран-при стал Арский район республики. В 2023 году мероприятие проводилось в рамках объявленного в регионе по решению Раиса РТ Рустама Минниханова Года национальных культур и традиций.