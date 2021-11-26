Призовой фонд конкурса на новогоднее оформление в Заинске составит 312 тыс. рублей

В Заинске стартовал конкурс «Зимняя сказка» на лучшее новогоднее оформление зданий и территорий. Призовой фонд составляет 312 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Заинского района.

Организатор конкурса — исполком муниципалитета. К участию в конкурсе приглашаются промышленные предприятия, предприятия торговли, общепита, бытового обслуживания, бюджетные организации, школы и детские сады, ТСЖ и управляющие компании, а также сельские поселения.

Критериями определения победителей являются оформление фасада и входной группы: наличие поздравительных сообщений с Новым годом, выполненных в виде букв или световых коробов, оформление световыми фигурами и световым дождем, а также гирляндами из ветвей ели.

Приветствуются фигуры Деда Мороза и Снегурочки, снеговика, а также изображения животных по восточному календарю и другие изображения, в том числе воздушные, установка живых и искусственных елей, оформление деревьев, расположенных на прилегающей территории световой сеткой, световым дождем или игрушками.

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