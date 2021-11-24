На Шишкинских прудах в Елабуге оборудуют горки со сложными трассами

В Елабуге началась подготовка к новогодним праздникам, готовы и представлены проекты по оформлению города. Так, например, в парке «Шишкинские пруды» будут оборудованы классические горки с отдельными спусками различной высоты. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

«Такое решение позволяет увеличить проходимость аттракциона, а также предложить гостям горки, адаптированные по возрасту и сложности. Привлечь в парк помогут тюбинговые горки со сложными трассами», — поделился источник.

Также на Шишкинских прудах будут залиты два катка, появится лабиринт, ловушка из льда и снежная фигура тигра. На спуске с горок катающихся будет встречать парад снеговиков.

Гостей парка «Чебурашка» встретят световые фигуры символов уходящего и наступающего годов — Быка и Тигра. Здесь же расположится центральная елка и цифры 2022. Рядом с новогодним деревом появится площадка с новыми фотозонами, входные группы будут оформлены арками со сферами, на дорожках появятся световые кубы и шары. На этой же площадке расположатся празднично оформленные горка, ледовая ловушка, подсвеченные перголы и деревья, кафе и зона торговли.

«Гуляй-парк» украсит неоновый свет. Для вечерних развлечений и зимних забав здесь появится подсветка и елка по центру катка, который будет украшен гирляндами, а также две снежные фигуры — Деда Мороза и Снегурочки.

В сквере Автомобилистов и «Саду у дома» планируется установка световой елки и оформление консолей, также 34 новые световые консоли появятся по улице Строителей, продолжится оформление фасадов многоквартирных домов. «На некоторых многоквартирных домах подсветка уже подключена», — поделилась с агентством руководитель пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.