Призовой фонд Камского лыжного марафона составит 650 тыс. рублей

17 февраля в Набережных Челнах пройдет «Камский лыжный марафон». На старт выйдут более 400 участников из Республики Татарстан и субъектов Российской Федерации. Призовой фонд составит 650 тыс. рублей. Событие анонсировал начальник Управления физической культуры и спорта Роман Насрединов.

Спортсменам предстоит преодолеть дистанции на выбор: 5, 30 и 50 км. Старт гонки на 5 км состоится в 9 часов, а марафона — в 10 часов.

Организаторами события выступают Управление физической культуры и спорта города и Федерация лыжных гонок Набережных Челнов.

Впервые марафон был проведен 2001 году. Он назван в честь реки Камы, на берегу которой расположен город Набережные Челны.

Эскиз: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Руководитель спортивной школы «Титан» Лейла Вопшина добавила, что в Челнах уже побывало много именитых лыжников, которые тепло отзываются о проведении Камского марафона: «Спортсмены уже регистрируются, активно. Ждем наших друзей и олимпийских чемпионов, которые пробегут дистанцию 50 км с остальными марафонцами. В этом году хотим провести „зимний сабантуй“ с розыгрышем лотереи, конкурсами, активностями для детей разных возрастов», — сказала она.

Начальник управления спорта Роман Насрединов подчеркнул, что и в этом году можно будет самим пробежать трассу, поучаствовать в спортивных мероприятиях, а также следить за олимпиадой в Тюмени, которая будет идти в день проведения Камского марафона — трансляция будет вестись на экране, размещенном на трассе.

В феврале в Автограде объявлен «Спортивный февраль». Ранее «Татар-информ» сообщал, что в последний месяц зимы, помимо Камского лыжного марафона, запланированы «Лыжня Татарстана» и «Гонки Салавата».