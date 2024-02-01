Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Призовой фонд Камского лыжного марафона составит 650 тыс. рублей
17 февраля в Набережных Челнах пройдет «Камский лыжный марафон». На старт выйдут более 400 участников из Республики Татарстан и субъектов Российской Федерации. Призовой фонд составит 650 тыс. рублей. Событие анонсировал начальник Управления физической культуры и спорта Роман Насрединов.
Спортсменам предстоит преодолеть дистанции на выбор: 5, 30 и 50 км. Старт гонки на 5 км состоится в 9 часов, а марафона — в 10 часов.
Организаторами события выступают Управление физической культуры и спорта города и Федерация лыжных гонок Набережных Челнов.
Впервые марафон был проведен 2001 году. Он назван в честь реки Камы, на берегу которой расположен город Набережные Челны.
Руководитель спортивной школы «Титан» Лейла Вопшина добавила, что в Челнах уже побывало много именитых лыжников, которые тепло отзываются о проведении Камского марафона: «Спортсмены уже регистрируются, активно. Ждем наших друзей и олимпийских чемпионов, которые пробегут дистанцию 50 км с остальными марафонцами. В этом году хотим провести „зимний сабантуй“ с розыгрышем лотереи, конкурсами, активностями для детей разных возрастов», — сказала она.
Начальник управления спорта Роман Насрединов подчеркнул, что и в этом году можно будет самим пробежать трассу, поучаствовать в спортивных мероприятиях, а также следить за олимпиадой в Тюмени, которая будет идти в день проведения Камского марафона — трансляция будет вестись на экране, размещенном на трассе.
В феврале в Автограде объявлен «Спортивный февраль». Ранее «Татар-информ» сообщал, что в последний месяц зимы, помимо Камского лыжного марафона, запланированы «Лыжня Татарстана» и «Гонки Салавата».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»