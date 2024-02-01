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Ледовые гонки на «Кубок Салавата» пройдут в Челнах в последние выходные февраля
24 и 25 февраля в Набережных Челнах в 28-й раз состоятся ледовые гонки на «Кубок Салавата». Событие, которое будет проходить на городском ипподроме, анонсировал начальник Управления физической культуры и спорта Авторада Роман Насрединов.
Организатором соревнований вот уже 28 лет выступает народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов. Гонки по-прежнему имеют статус благотворительных, часть призового фонда традиционно передадут детям-сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В следующие выходные, 10 февраля, в челнинском парке Прибрежный пройдут массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Татарстана-2024». Состязания состоятся в рамках Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Лыжня России».
Ежегодно на старт «Лыжни Татарстана» в Набережных Челнах выходит более 10 тыс. участников. Официальное открытие соревнований запланировано на 11 часов.
Протяженность трассы будет зависеть от подготовленности участников. Так любители спорта пройдут дистанцию 2 км, а профессионалам будут предложены более длинные дистанции на 3 и 5 км. Руководители города, депутаты городского совета, ветераны, спортсмены с ограниченными возможностями преодолеют дистанцию в 2 км.
Победители и призеры соревнований получат дипломы, медали и кубки, а также специальные призы от партнеров мероприятия. Всем участникам соревнований будет предложен бесплатный горячий чай и развлекательная программа с конкурсами и подарками.
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