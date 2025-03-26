Признание Трусовой, темное альтер-эго Загитовой и млн Кондратюка. Обзор недели в фигурке

Сезон в фигурном катании постепенно подходит к концу, но страсти не иссякают. Трусова и Игнатов признались на Первом канале, что ждут-таки ребенка, а Алина Загитова продолжает провоцировать хейтеров очень спорными образами к своему будущему шоу. Что еще происходит в отечественном фигурном катании - в обзоре «ТИ-Спорт».





Фото: скрин трансляции YouTube

Трусова выбирает семью. Конец надеждам фанатов Саши на возвращение?

Разговоры о беременности Трусовой-Игнатовой появились еще в прошлом году, когда появились первые признаки. Поначалу она вдруг решила все-таки не возвращаться в большой спорт, хотя поначалу приняла участие в прокатах сборной России.

Позже в декабре внезапно отказалась от прыжков в ледовом шоу в Москве. Хотя не так давно на тех же прокатах радовала всех своими лутцами. А позже и вовсе не полетела на шоу Евгения Плющенко в Баку, где ее заменила Алена Косторная. Официальная версия звучала так: «медицинские показания».

Самое интересное, что сама Саша до последнего исполняла роль ничего не понимающей, уставшей от нелепых слухов в СМИ девочки. Например, после появления первых подробностей о ее возможной беременности и причинах снятия с шоу она записывала ироничные рилсы с озвучкой из мультфильма «Шрек» с таким текстом:

«Честное слово, мне скоро понадобится психиатр. Уже глаз дергается», – говорилось в фоновой озвучке ролика.

Впрочем, в ролике она вроде и не опровергает, и не подтверждает слухи. Думать над тем, почему она возмущается она предлагала зрителям.

Но теперь точка наконец-то поставлена. И как эпично! Прямо во время парного выступления на открытом турнире по шоу-программам среди фигуристов «Русский вызов» Игнатов и Трусова показали, как развивались их отношения, а в самом финале Саша продемонстрировала округлившийся живот. При этом на экранах появились снимки с узи. В своем телеграм-канале Трусова поблагодарила публику и не стала держать интригу, ждать ли ее на льду.

«Огромная благодарность всем людям за поддержку и все пожелания! Мы с Макаром все читаем, и нам очень приятно. Меня на шоу Вы, к сожалению, не увидите до ноября!» — написала фигуристка.

Судя по всему, сама Александра не готова распрощаться со льдом. Пусть даже в рамках развлекательных шоу. Но что можно говорить точно – больше мы Трусова на профессиональном льду не увидим. Теперь она ясно и четко дала понять, что приоритетом выбрала семью, а возможность закрыть гештальт завоевать-таки такое вожделенное золото для нее постепенно уходит все дальше.

Фото: скрин трансляции YouTube Первого канала

Алина Загитова показала Ассоль - рокершу и свое темное альтер-эго. Что это было?

Алина Загитова продолжает свой пиар-поход по продвижению своего шоу «Ассоль», которое она анонсировала на прошлой неделе весьма спорной афишей на красном фоне.

Уже тогда многие болельщики и специалисты стали задаваться вопросом, насколько ее образ с агрессивно подведенными глазами и растрепанными волосами походит на Ассоль. Еще больше вопросов вызвал формат шоу. Оказалось, что это будет рок-опера. Согласитесь, все эти атрибуты мало сочетаются с добрым повествованием Александра Грина про мечтательную и нежную Ассоль.

Некоторые комментаторы под анонсом даже задавались вопросом: «Почему Алина больше похожа на Иствикскую ведьму, чем на Ассоль?

В беседе с нашим изданием серебряная призерка чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова тоже задавалась подобным вопросом, хоть и с оговоркой:

«Другой вопрос – образ Алины. То изображение, которое она опубликовала – мало ассоциируется с образом Ассоли, девушки, верящей в чудо. Там скорее у нее более агрессивный образ. Но мы же не знаем, в каком образе Загитова будет выступать во время самого шоу. Может, он будет скорректирован на что-то менее агрессивное», - поделилась мнением Алена Леонова с «ТИ-Спорт».

Но, судя по всему, надеждам Леоновой сбыться было не суждено. На днях Загитова уже официально предстала перед поклонниками в костюме, в котором будет выступать в роли Ассоли. Соответствующие снимки она опубликовала в своих соцсетях.

Алина предстала в белых цветах. Сама фигуристка попыталась сыронизировать над тем, что ее агрессивный образ очень уж не сходится с каноничной Ассолью по Александру Грину. Она записала тик-ток, где стоит спиной перед зеркалом и изображает что-то вроде невинного взгляда. В это время изображение в зеркале оживает и ведет себя несколько более «раскрепощенно».

Фото: скрин ролика из соцсетей Алины Загитовой

«У меня есть светлая сторона, и у меня есть тёмная сторона. Истинное наслаждение в том, чтобы иметь их обе» - подписала Загитова ролик и оставила ссылку на сайт с билетами.

Очевидно, что это провокационное промо, чтобы «взорвать» интерес к шоу. Но также и игра на опережение. Алина будто отвечает тем, кто удивляется несоответствию Ассоли и тому, что видят на анонсирующем контенте. Мол, смотрите, я понимаю, что мой образ – это далеко не нежность романтичной Ассоли, но у меня есть два начала. Выбирайте сами.

Кто сколько заработал? Стали известны призовые за сезон

Одна из самых волнующих тем для болельщиков буквально в каждом из видов спорта – кто и сколько денег получил на личный счет по итогам сезона. Фигурное катание не исключение.

Так, накануне одно из самых авторитетных в мире финансов издание Forbes (а точнее спортивная вкладка издания) опубликовало список фигуристов с итоговыми цифрами, которые те получили к концу сезона 2024/2025.

Так, неожиданно самым богатым оказался Марк Кондратюк. Его доход, по информации источника, составил 11,5 млн рублей. Большую часть суммы фигурист получил как-раз за победу в завершившемся турнире «Русский вызов» — 5 млн рублей за первое место и 3,75 млн в виде бонуса от жюри и зрителей.

Фото: fsrussia.ru

Любопытно, что в итоговом списке топ-10 спортсменов по количеству гонораров оказалось целых пять мужчин-одиночников, и только две одиночницы. Стоит ли искать здесь гендерную несправедливость?

Топ-10 самых высокооплачиваемых отечественных фигуристов по итогам сезона

1. Марк Кондратюк — 11,5 млн рублей

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 6,7 млн рублей

3. Дмитрий Алиев — 6,4 млн рублей

4. Аделия Петросян — 5,8 млн рублей

5. Владислав Дикиджи — 5,5 млн рублей

6. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 3,8 млн рублей

7. Александра Степанова/Иван Букин — 3,5 млн рублей

8. Евгений Семененко — 3,33 млн рублей

9. Алина Горбачева — 3,31 млн рублей

10. Петр Гуменник — 3,06 млн рублей

Фото на анонсе материала: скриншот ролика Алины Загитовой