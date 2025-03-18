Добилась своего: как Загитова все же получила шоу по «Алым парусам» и какие есть вопросы

Алина Загитова все-таки раскрыла секрет своего недавнего восхитительного ролика с Байкала, где она исполняет элементы на фоне заледенелого озера. Это оказалось шоу по «Алым парусам», за которое фигуристке уже пришлось отвечать критикам. Вопросы остались: откуда все-таки финансирование и почему рок-мюзикл про невинную Ассоль? Размышляем.





Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сочетать несочетаемое: рок-мюзикл и агрессивная внешность Алины в образе Ассоль

Нужно сказать, что Алина Загитова в роли режиссера-постановщика своих шоу дебютировала неоднозначно и мнения о ее первом представлении «Хранители времени», которое она поставила в столице Татарстана в последних числах августа, у любителей фигурного катания разделились.

Поклонники олимпийской чемпионки нахваливали шоу. Главным достоинством «Хранителей» называлась их уникальность. Ведь Алина поставила что-то принципиально отличавшееся от предыдущих подобных представлений в России. Другие заявляли, что это шоу – всего лишь сборник элементов, взятых из других шоу.

Например, на этапе представления тизера супруга Евгения Плющенко прямым текстом указала, что видеоролик и элементы, исполненные на нем очень похожи на то, что показывал ее муж в далеком 2016 году, представляя свой «Щелкунчик». Она сравнила два видео и подписала.

«Яна Рудковская, конечно, держится и очень польщена тем, что спустя 8 лет наши тизеры вдохновляют молодых начинающих продюсеров».

Тогда же Алина намекала, что если посчитает опыт удачным, то продолжит: «Есть такие задачи, да – масштабироваться». И судя по всему, посчитала удачным. Она поставит «Ассоль» по мотивам «Алых парусов» Александра Грина. При этом шоу будет в весьма экстравагантном и непривычном для такого тонкого и мелодичного вида искусства, как фигурное катание – рок-мюзикл.

Впрочем, в беседе с «ТИ-Спорт» бывшая серебряная призерка чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова не нашла больших противоречий.

«Все с чего-то начинали. Мы все начинали с нуля и учились шаг за шагом. Ни у кого не было никакой подстилки. Пусть пробует». У нее же первое шоу прошло «на ура». По крайней мере оно же не провалилось, правильно? А вы думаете, у других шоу нет критиков? У каждого подобного шоу есть свои критики.

Что касается рок-мюзикла – я бы не сказала, что этот жанр не подходит для фигурного катание. Было множество номеров, в которых именитые фигуристы выступали под музыку рок-исполнителей в достаточно интенсивной манере.

Другой вопрос – образ Алины. То изображение, которое она опубликовала – мало ассоциируется с образом Ассоли, девушки, верящей в чудо. Там скорее у нее более агрессивный образ. Но мы же не знаем, в каком образе Загитова будет выступать во время самого шоу. Может, он будет скорректирован на что-то менее агрессивное», - поделилась мнением Алена Леонова с «ТИ-Спорт».

За чей счет шоу

Любопытно, что нынешнее шоу также, как и первое для Алины Загитовой, будет неразрывно связано с крупным событием, которое софинансироует крупный бизнес.

Так, например, «Хранители времени» Загитовой удалось поставить в связи с тем, что в конце августа в Татарстане отмечали День города и республики. От Алины требовалось только подготовить творческую составляющую и контент. Все остальное взяли на себя мужчины в дорогих костюмах.

Фото: соцсети Алины Загитовой

«Ассоль» же будет проведена в дни проведения масштабного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2025, который традиционно проводится в июне. В этом году он будет проводиться с 18 по 21 июня. Прямых подтверждений, что у этих событий один спонсор нет. На афишах, которые опубликовала сама Загитова, генеральным спонсором значится один из крупнейших автомобильных дилеров России, а официальным спонсором – одна из букмекерских контор. Как правило, в последнее время именно букмекеры берут на себя финансирование крупных спортивных мероприятий и шоу.

Эта информация особенно любопытна в свете скандала, который разразился вокруг фигуры олимпийской чемпионки в начале осени прошлого года, когда стало известно, что Загитова в своей заявке на грант запросила у государственного бюджета более 75 миллионов рублей, а в графе «софинансирование» не указала ни рубля. Судя по всему, спонсоры все-таки нашлись. Другой вопрос – понадобилось ли при этом государственное участие?

«Я помню ту историю с подачей на грант, - продолжает Леонова для «ТИ-Спорт». – Но насколько я помню, она свою вину тогда признала и извинилась. Сейчас, судя по всему, все эти вопросы решились и финансирование нашлось. Это же не девочка с улицы, это олимпийская чемпионка. Это нормально, что под нее нашлось финансирование. Что касается шоу во время крупных событий. Это должно быть сочетание и коммерции и творчества. Как говорится, «на безрыбье» (смеется). Пусть будет побольше таких шоу в такое время», - сказала экс-фигуристка.

Шоу только в зачаточном состоянии?

Интересно, что в анонсе, которое Алина Загитова опубликовала изначально фигурировал немного другой состав участников.

Фото: скрин тизера шоу «Хранители времени»

Сначала в посте была указана Аделина Сотникова, но затем пост был отредактирован. Такая корректировка в режиме реального времени может означать только одно: проект на очень раннем этапе разработки, а сама Загитова даже пока окончательно не знает всех действующих лиц. Судя по всему, Аделина Сотникова могла увидеть свое имя и набрать Алине с сообщением, что не примет участие. После чего фигуристке пришлось отредактировать свой анонс.

До начала Петербургского экономического форума у олимпийской чемпионки есть полные три месяца, за которые можно успеть как набрать полный состав, так и проработать все нюансы вплоть до пересмотра образов и костюмов.