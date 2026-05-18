Признание Минздравом нутрициологии изменит отношение к БАДам в медицинской среде

Идея Минздрава включить в перечень медицинских специальностей нутрициологию может кардинально изменить отношение к биологически активным добавкам в медицинской среде. Об этом рассказала основатель бренда EGENY Евгения Ермолаева.

«Появление врачей-нутрициологов и врачей по здоровому долголетию в штате поликлиник и центров здоровья формирует официальный, регулируемый канал для применения нутритивной поддержки. Это переводит дискуссию о БАДах из плоскости «альтернативной» или «народной» медицины в русло стандартной профилактической работы», – сказала Ермолаева в беседе с «Радио 1».

Если нововведение Минздрава будет реализовано, то БАДы перестанут быть лишь продуктами питания и получат новый правовой и профессиональный статус, убеждена эксперт.

«Можно ожидать, что внедрение этих специальностей не просто «разрешит» врачам рекомендовать БАДы, а создаст системную основу для их обоснованного и ответственного применения в рамках профилактической медицины», – добавила она.

Ранее Минздрав предложил ввести 11 новых медицинских специальностей. Среди них – нутрициология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация.