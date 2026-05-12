Минздрав предложил ввести 11 новых медицинских специальностей

Одиннадцать новых медицинских специальностей предложил ввести с 1 сентября Минздрав. Соответствующий проект приказа изучило РИА Новости.

Так, в реестр медицинских должностей вошли такие направления, как медицинская биология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, медицинский массаж, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация, пишет агентство.

Помимо этого, министерство намерено исключить из реестра должности, признанные устаревшими: врач-сексолог, диабетолог, подростковый терапевт и психиатр, а также городской врач-педиатр и энтомолог. Функции этих специальностей передадут врачам более широкого профиля.