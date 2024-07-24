«Признайте меня вменяемым, хочу в СИЗО»: изрезавший четверых полицейских обратился к суду

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Накинулся с ножом на полицейских

Перед Верховным судом Татарстана за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов сегодня предстал Джалиль Гатауллин. Однако статуса обвиняемого у него нет – мужчина признан невменяемым. Медицинская экспертиза подтвердила, что у него тяжелое психическое расстройство. Суд должен рассмотреть постановление о направлении его на принудительное психиатрическое лечение.

Джалилю Гатауллину 24 года, живет он в Нижнекамске. Какое-то время он проработал на заводе «Эластик». Ранее его привлекали к административной ответственности за употребление наркотиков. С 2023 года Джалиль состоит на учете у психиатра.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в начале февраля этого года в Нижнекамске задержали мужчину, который напал на двоих полицейских. На автостоянке у здания УМВД Джалиль Гатауллин напал на двух сотрудников полиции и несколько раз ударил их ножом. Его поймали коллеги раненых полицейских, которые стали невольными свидетелями произошедшего.

Тогда пострадавших сотрудников полиции госпитализировали в тяжелом состоянии. К счастью, оба они выжили.

«Джалиль Гатауллин, находясь под действием психического расстройства, не осознавая последствий своих действий, совершил общественно опасное деяние. 1 февраля 2024 года Гатауллин приблизился к участковому уполномоченному Никанорову со спины, достал нож и нанес один удар в область грудной клетки справа. Завязалась борьба, и Гатауллин нанес еще один удар в область левого плеча», – восстановила хронологию событий того дня прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Линара Чуркина.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Другие полицейские, которые находились рядом, попытались остановить Гатауллина. Сотрудники Еремин и Сатдиков удерживали Джалиля Гатауллина, но он смог высвободить правую руку и ударил ножом Сатдикова. Полицейский увернулся и защитился рукой, отделавшись ссадинами и царапинами.

После этого взбешенный Джалиль Гатауллин вырвался и ударил ножом Еремина. Он смог защититься, но получил кровоподтек левого глаза и ссадины. В это время из здания УМВД выходил еще один полицейский – Хакимов. Он подбежал и дернул Гатауллина за ноги, упав вместе с ним. Нападавший ударил Хакимова ножом в бедро, в грудь, провернув нож несколько раз. В это время Сатдиков и Еремин подбежали, отдернули за одежду и скрутили Гатауллина.

В результате у Никанорова оказалось пробито легкое, вред его здоровью оценивается как тяжкий. Хакимов получил ранение поясницы, у него оказались повреждены селезенка, поджелудочная железа и печень. Еремин и Сатдиков отделались ссадинами.

Джалиль Гатауллин сказал суду, что полностью признает вину и раскаивается в содеянном.

«В СИЗО мне будет лучше, чем в лечебнице, там можно делать намаз»

Во время заседания встал вопрос о продлении Джалилю Гатауллину срока содержания в психоневрологическом диспансере. Однако он обратился к суду с неожиданной просьбой.

«Прошу провести повторную медицинскую экспертизу, чтобы меня можно было перевести в СИЗО», – сказал Гатауллин.

Судья зачитал заключение медицинской комиссии, согласно которому мужчина представляет опасность и для себя, и окружающих. Государственный обвинитель, адвокат Гатауллина и его мать, которая является его законным представителем, пришли к общему мнению, что Джалилю необходимо продолжить лечение и оставаться под присмотром врачей. Джалиль Гатуллин же настаивал на переводе в СИЗО, поскольку в медучреждении, по его словам, он не может совершать намаз.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Там нет условий для этого, я буду мешать другим людям в палате. А для меня это важно. Лучше отправьте меня в СИЗО. Отпустите меня и признайте вменяемым», – сказал он.

Суд предоставил слово матери Гатауллина. Судья подчеркнул, что ее позиция не выражает позицию ее сына, так как его в суде представляет адвокат.

«Может быть, он чувствует в больнице опасность для своей жизни. Хотя сейчас я наблюдаю за ним, на прошлых судах он даже на меня не смотрел, не реагировал. Взгляд был потерянный. А сейчас сидит смотрит на меня, как будто в нем даже есть просветление. Раньше он отказывался говорить и передавал для ответов записки через адвоката. Сегодня он другой, общается, может, это лечение так на него повлияло. Я всегда поддерживала своего сына, но думаю, будет лучше оставить его в больнице», – сказала женщина.

В какой-то момент она заплакала: «Надо лечить, я мечтаю, чтобы он вернулся в общество. Я видела, как он разлагается личностно».

Судья принял решение оставить Джалиля Гатауллина в психиатрической больнице еще на полгода.