Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Признайте меня вменяемым, хочу в СИЗО»: изрезавший четверых полицейских обратился к суду
Молодой нижнекамец, набросившийся с ножом на полицейских, предстал сегодня перед судом. Двое из тех, на кого он напал в начала февраля этого года, получили тяжелые ранения. К счастью, оба выжили. О том, почему злоумышленник не имеет статуса обвиняемого и по какой причине он просит перевести его в СИЗО, в репортаже «Татар-информа».
Накинулся с ножом на полицейских
Перед Верховным судом Татарстана за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов сегодня предстал Джалиль Гатауллин. Однако статуса обвиняемого у него нет – мужчина признан невменяемым. Медицинская экспертиза подтвердила, что у него тяжелое психическое расстройство. Суд должен рассмотреть постановление о направлении его на принудительное психиатрическое лечение.
Джалилю Гатауллину 24 года, живет он в Нижнекамске. Какое-то время он проработал на заводе «Эластик». Ранее его привлекали к административной ответственности за употребление наркотиков. С 2023 года Джалиль состоит на учете у психиатра.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в начале февраля этого года в Нижнекамске задержали мужчину, который напал на двоих полицейских. На автостоянке у здания УМВД Джалиль Гатауллин напал на двух сотрудников полиции и несколько раз ударил их ножом. Его поймали коллеги раненых полицейских, которые стали невольными свидетелями произошедшего.
Тогда пострадавших сотрудников полиции госпитализировали в тяжелом состоянии. К счастью, оба они выжили.
«Джалиль Гатауллин, находясь под действием психического расстройства, не осознавая последствий своих действий, совершил общественно опасное деяние. 1 февраля 2024 года Гатауллин приблизился к участковому уполномоченному Никанорову со спины, достал нож и нанес один удар в область грудной клетки справа. Завязалась борьба, и Гатауллин нанес еще один удар в область левого плеча», – восстановила хронологию событий того дня прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Линара Чуркина.
Другие полицейские, которые находились рядом, попытались остановить Гатауллина. Сотрудники Еремин и Сатдиков удерживали Джалиля Гатауллина, но он смог высвободить правую руку и ударил ножом Сатдикова. Полицейский увернулся и защитился рукой, отделавшись ссадинами и царапинами.
После этого взбешенный Джалиль Гатауллин вырвался и ударил ножом Еремина. Он смог защититься, но получил кровоподтек левого глаза и ссадины. В это время из здания УМВД выходил еще один полицейский – Хакимов. Он подбежал и дернул Гатауллина за ноги, упав вместе с ним. Нападавший ударил Хакимова ножом в бедро, в грудь, провернув нож несколько раз. В это время Сатдиков и Еремин подбежали, отдернули за одежду и скрутили Гатауллина.
В результате у Никанорова оказалось пробито легкое, вред его здоровью оценивается как тяжкий. Хакимов получил ранение поясницы, у него оказались повреждены селезенка, поджелудочная железа и печень. Еремин и Сатдиков отделались ссадинами.
Джалиль Гатауллин сказал суду, что полностью признает вину и раскаивается в содеянном.
«В СИЗО мне будет лучше, чем в лечебнице, там можно делать намаз»
Во время заседания встал вопрос о продлении Джалилю Гатауллину срока содержания в психоневрологическом диспансере. Однако он обратился к суду с неожиданной просьбой.
«Прошу провести повторную медицинскую экспертизу, чтобы меня можно было перевести в СИЗО», – сказал Гатауллин.
Судья зачитал заключение медицинской комиссии, согласно которому мужчина представляет опасность и для себя, и окружающих. Государственный обвинитель, адвокат Гатауллина и его мать, которая является его законным представителем, пришли к общему мнению, что Джалилю необходимо продолжить лечение и оставаться под присмотром врачей. Джалиль Гатуллин же настаивал на переводе в СИЗО, поскольку в медучреждении, по его словам, он не может совершать намаз.
«Там нет условий для этого, я буду мешать другим людям в палате. А для меня это важно. Лучше отправьте меня в СИЗО. Отпустите меня и признайте вменяемым», – сказал он.
Суд предоставил слово матери Гатауллина. Судья подчеркнул, что ее позиция не выражает позицию ее сына, так как его в суде представляет адвокат.
«Может быть, он чувствует в больнице опасность для своей жизни. Хотя сейчас я наблюдаю за ним, на прошлых судах он даже на меня не смотрел, не реагировал. Взгляд был потерянный. А сейчас сидит смотрит на меня, как будто в нем даже есть просветление. Раньше он отказывался говорить и передавал для ответов записки через адвоката. Сегодня он другой, общается, может, это лечение так на него повлияло. Я всегда поддерживала своего сына, но думаю, будет лучше оставить его в больнице», – сказала женщина.
В какой-то момент она заплакала: «Надо лечить, я мечтаю, чтобы он вернулся в общество. Я видела, как он разлагается личностно».
Судья принял решение оставить Джалиля Гатауллина в психиатрической больнице еще на полгода.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников