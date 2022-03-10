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Спорт
10 марта 2022  12:24
Дамир Садриев

Призер Олимпиады Садреев: «Минниханов сказал, что ремонт трамплина будет в этом году»

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Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине по прыжкам на лыжах с трамплина Данил Садреев рассказал о том, что в 2022 году в Лениногорске начнется ремонт существующих трамплинов. 

«Сейчас поговорили с президентом [Татарстана]. Он сказал, что ремонт трамплинов в Лениногорске будет в этом году. И я надеюсь, что они сделают. Потому что ребята есть очень талантливые - они маловаты еще, но талантливые есть. Думаю, если сделают, будет все хорошо», – цитирует Садреева ТАСС.

Уроженец Лениногорска в составе сборной России выиграл серебряную медаль в смешанных командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. В личных соревнованиях 18-летний спортсмен занял 8-е место, показав лучший результат среди россиян.

Напомним, ранее спортивная редакция «Татар-информа» публиковала материал о «полете» Данила Садреева к олимпийской медали, в котором спортсмен рассказал о своем детстве и эмоциях после выступления в Пекине.

#прыжки на лыжах с трамплина #Олимпиада-2022
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