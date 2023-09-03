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Спорт 3 сентября 2023 14:32

Призер Олимпиады Александр Красных женился — регистрация прошла в бассейне Бугульмы

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Призер Олимпиады Александр Красных женился — регистрация прошла в бассейне Бугульмы
Фото: © «Татар-информ»

Известный татарстанский пловец Александр Красных женился. Церемония регистрации брака прошла в Бугульме, в бассейне, передает «Матч ТВ».

Отмечается, что избранницей серебряного призера Олимпийских игр стала Полина Шатунова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что спортсмен в День Республики и День города в Бугульме провел спортивное мероприятие «Фитнес с олимпийским чемпионом».

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