Олимпийский чемпион Александр Красных провел тренировку в Бугульме в честь Дня города

Празднование Дня Республики и Дня города в Бугульме стартовало со спортивного мероприятия «Фитнес с олимпийским чемпионом». Открытую тренировку на свежем воздухе для жителей города провел известный татарстанский пловец, олимпийский чемпион Александр Красных. Далее программу продолжили местные фитнес-тренеры.

«Поздравляю бугульминцев и гостей города с замечательными праздниками. Хочу пожелать всем исполнения желаний», — отметил Александр Красных.

Любители спорта в Бугульме сегодня смогут присоединиться к индивидуальному спринту на лыжероллерах. Мероприятие начнется в 16.00 по ул.М.Джалиля-Советская.

Культурная программа пройдет с участием почетных гостей — творческого коллектива из города-побратима Армавира Краснодарского края. Для гостей праздника выступит группа из Татарстана — этнo-электронный DJ-проект ABIEM Project и кавер-группа Blackberry. Начало торжественной части — в 18.00.

Масштабные гулянья завершатся концертом российской музыкальной группы Gayazovs Brothers в 20.00 и салютом, который намечен на 21 час. Подробную афишу читайте в материале «Татар-информа»: Клава Кока, кипящий казан на «Чаше» и салют: как в Татарстане отметят День республики.