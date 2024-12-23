Рустам Минниханов подвел итоги 2024 года: «Приятно, когда дают высокую оценку»

Что больше всего волновало Рустама Минниханова при подготовке к саммиту БРИКС, почему ему пришлось съесть много чак-чака, когда откроют новое здание театра Камала и дорогу Алексеевское-Альметьевск, почему Раис РТ не разделяет идеи молодых «сначала пожить для себя, а потом дети» - в репортаже с итоговой пресс-конференции руководителя республики.





По традиции итоговые пресс-конференции Рустам Минниханов проводит на площадке только построенного нового объекта в Казани

Фото: © Татмедиа

Возведение здания в столь короткий срок – мировой рекорд

По традиции итоговые пресс-конференции Рустам Минниханов проводит на площадке только построенного нового объекта в Казани. До этого пресс-конференции татарстанского лидера проходили в IT-парке имени Башира Рамеева и Национальной библиотеке РТ. В этот раз журналистов пригласили в новое здание театра Камала – они стали первыми, кто побывал в «ледяном дворце» – сооружение снаружи покрыто стеклянными пластинами. Интерьеры, по задумке архитекторов, ассоциируются с сундуком с сокровищами.

Минниханов рассказал, что новое здание театра Камала на улице Салимжанова уже получило документ, позволяющий ввести его в эксплуатацию.

«В ближайшие дни будет ввод (в эксплуатацию – прим. Т-и)», - сказал татарстанский лидер.

Возведение здания в столь короткий срок Раис назвал мировым рекордом. Он отметил, что это очень сложный, технологичный объект, для управленгия которым требуются соответствующие компетенции и навыки.

Вместе с тем, руководитель республики отметил, что здание еще «надо оживить». И это должен быть не просто зрительный зал, а целая экосистема, связанная и с театром, и с национальными традициями и языком.

В вводной части Минниханов сообщил, что по итогам уходящего года валовой региональный продукт Татарстана превысит отметку 5 трлн рублей Фото: © Татмедиа

ВРП Татарстана по итогам года превысит 5 трлн рублей

В вводной части Минниханов также сообщил, что по итогам уходящего года валовой региональный продукт Татарстана превысит отметку 5 трлн рублей.

«Ожидаем где-то 5,5 триллионов рублей объем промышленной продукции. Не менее 1,3 триллиона мы планируем инвестиции в основной капитал. Более 850−900 млрд рублей – это инвестиции в строительный комплекс, цифры по селу, по другим сферам, будут позитивные», – добавил Раис РТ.

«Узкие места» при подготовке саммита

Участие в пресс-конференции принял заместитель главного редактора «Татар-информа» Артур Халиуллов. На прошлой неделе он задавал вопрос Президенту России Владимиру Путину о роли БРИКС. У Раиса Татарстана он поинтересовался – а какой момент при подготовке к саммиту объединения был для него самым волнительным,

Рустам Минниханов напомнил, что к саммиту БРИКС в казанском аэропорту был построен новый перрон, чтобы принять большое количество самолетов. Он занял 18 гектаров. И это было, по словам Минниханова, «самое узкое место». Татарстанский лидер добавил, что возведение нового перрона было непростой задачей, но в конечном итоге с ней справились.

Не менее сложной задачей в период проведения саммита было обеспечение безопасности всех делегатов форума Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также не менее сложной задачей в период проведения саммита было обеспечение безопасности всех делегатов форума.

«Второе, конечно, это очень серьезная система безопасности. Все это координировалось с федеральными службами безопасности. <…> Мы же находимся в состоянии войны с коллективным Западом. Они находятся, мы с ними не воюем, они с нами пытаются воевать», – сказал он.

Чак-чак и высокая оценка Путина

В ходе прямой линии, отвечая на вопрос «Татар-информа», Владимир Путин дал высокую оценку и Казани и руководству республики.

Минниханов отметил, что такая оценка главы государства много значит. Он подчеркнул, что это результат совместной работы всех органов исполнительной власти. «Все добросовестно работали во благо авторитета нашей страны», –заявил Раис РТ.

«Мне очень приятно, когда гости, побывав в республике, особенно в Казани, дают высокую оценку. И, конечно же, мы должны бережно относиться (к такой оценке – прим. Т-и) и работать так, чтобы не зазнались. Вот сейчас снег пройдет и мэрии Казани будет очень больно. Бывает и такое, такая судьба чиновника», – снизил пафос руководитель республики.

Минниханов рассказал, что в дни саммита ему пришлось съесть много чак-чака – именно этим лакомством Минниханов угощал иностранных лидеров Фото: rais.tatarstan.ru

Также Минниханов рассказал, что в дни саммита ему пришлось съесть много чак-чака – именно этим лакомством Минниханов угощал иностранных лидеров.

«Надо было много чак-чака съесть. Первый раз я понял, что люди не понимают – надо показать, рассказать, что это такое. И все, и китайский лидер, и все, кто бы ни прилетел, с желанием его пробовали», – поделился он.

Минниханов отметил, что несмотря на все трудности, организацию и проведение саммита БРИКС высоко оценили зарубежные гости, посетившие Казань.

Ухудшение демографической ситуации

Минниханов на пресс-конференции подчеркнул, что недоволен демографической ситуацией в республике. В этом году в Татарстане родилось порядка 35 тыс. детей, что на 20 тыс. меньше показателей десятилетней давности.

«Мы очень плохо работаем в вопросе убеждения и обеспечения мер, способствующих тому, чтобы семьи заводили детей. Я очень недоволен демографической ситуацией в Татарстане. Много что делается в этом направлении, но динамика незначительная. Это очень серьезный вопрос для всей нашей страны. Хвалиться пока нечем», – сказал Раис РТ.

«Нужно искать новые подходы и методы поддержки, чтобы люди заводили детей» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По его мнению, ребенок должен быть культом для семьи, а у нас многие сначала хотят «пожить для себя».

«Этот вопрос очень беспокоит. Хочется, конечно, чтобы я рассказывал какие мы молодцы и сколько всего сделали. Но честно, я недоволен ситуацией. Нужно искать новые подходы и методы поддержки, чтобы люди заводили детей», – полагает Минниханов.

Также он назвал главные семейные ценности. «Важно уважать родителей, старших, любить свою Родину, религию, культуру. Это все - семья», - заявил Минниханов на пресс-конференции.

«Задача наша – в ближайшие два года выйти на производство не менее 20 самолетов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не менее 20 самолетов Ту-214 ежегодно

Раис рассказал, что в течение двух лет республика планирует выйти на производство не менее 20 самолетов Ту-214 в год.

«Это рабочий самолет, он эксплуатируется и показывает хорошие результаты. Задача наша – в ближайшие два года выйти на производство не менее 20 самолетов. Для этого нужен агрегатный цех, сборочный цех, мехобработка. По всем этим направлениям работа идёт», – сказал Минниханов.

Он также напомнил, что в настоящее время ведется модернизация Казанского авиационного завода.

Раис анонсировал открытие в ближайшие дни Вознесенского тракта в Казани Фото: rais.tatarstan.ru

Где есть дорога, там меняется жизнь

Не обошел стороной татарстанский лидер вопрос строительства дорог в республике. В частности, Раис анонсировал открытие в ближайшие дни двух платных трасс: Вознесенского тракта в Казани и дорооги Алексеевское – Альметьевск.

«Вознесенский тракт будет платный. Он будет открыт в ближайшие дни. Это хорошая возможность сэкономить свое время. А время – деньги. Еще одна платная трасса – наша мечта – соединить Альметьевск и Казань», – отметил Минниханов.

По его словам, где есть дорога, там меняется жизнь. «Если нет дороги, ты никуда не можешь ехать. Не просто ехать, ведь нужно еще и перевозить товары, другие задачи решать. Десять лет назад даже представить было невозможно, что за шесть с половиной часов будем добираться до Москвы. На протяжении трех лет мы мечтали, как же нам проложить мост через Волгу. Есть теперь и мост, и дорога», – добавил Минниханов.

За пять лет в республике на нацпроекты направили 180 млрд рублей

Минниханов возглавляет комиссию Госсовета России, которая отвечает за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни». По его словам, Татарстан включится во все 12 федеральных проектов нацпроекта.

«В новом национальном проекте затрагиваются очень серьезные инфраструктурные объекты. Это и дороги, и качество инженерных сетей, транспортное обслуживание и многое другое. Мы поучаствуем во всех 12 соответствующих федеральных проектах», - заявил он.

Минниханов высоко оценил работу по Национальным проектам с 2019 года в Татарстане. Всего за пять лет в республике на их реализацию направлено более 180 млрд рублей, и они охватили свыше 1,5 тыс. социальных объектов.

Раис РТ сообщил, что в республике разработана программа по ремонту инженерных сетей стоимостью 10 млрд рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан выделит 10 млрд рубелй на модернизацию инфраструктуры ЖКХ

Раис РТ сообщил, что в республике разработана программа по ремонту инженерных сетей стоимостью 10 млрд рублей.

«Основная часть средств пойдет на инженерные сети: это вода, тепло, электричество и так далее. Это только наша часть, но будет и федеральная поддержка в этих направлениях. Уверен, в ближайшие пять лет серьезно продвинемся вперед в этих вопросах», - пояснил он.

Минниханов допустил, что после завершения программы «Наш двор», еще больше усилий можно будет направить на улучшение состояния коммунальной инфраструктуры в Татарстане.

Дружба с Китаем и исламским миром

Китай был и остается одним из главных экономических партнеров Татарстана. В прошлом году товарооборот между восточной страной и республикой составил $3 млрд, в этом году ожидается больше.

«Сегодня Китай для Татарстана – это очень важная страна. С каждым годом товарооборот растет. Мы очень серьезно относимся к этому партнерству. Мы активно взаимодействуем с разными провинциями. КНР покрывает технологические вопросы, которые возникли в нашей стране после ухода многих компаний из России», – заявил Минниханов.

По его мнению, Татарстан стал особым регионом в развитии российско-китайских отношений. В следующем году форум «РОСТКИ» будет проведен в более удобное время – в августе, и должен привлечь еще большее внимание китайских партнеров, уверен Минниханов.

Отвечая еще на один вопрос «Татар-информа» Рустам Минниханов, который также возглавляет рабочую группу стратегического видения «Россия - Исламский мир», отметил роль исламских стран в развитии международного сотрудничества. Последние годы показали, кто из стран друг России, а кто нет. В этом смысле Исламский мир открыт для страны и Татарстан активно налаживает контакты.

«Исламский мир открыт для России, и мы этим пользуемся. Работа идет. Не хочу перечислять те страны, которые с нами работают, чтобы их не подставлять. Взаимодействие будет продолжено, а поручение нашего Президента выполнено», – заявил Минниханов в ответ на вопрос «Татар-информа».

По его словам, международное взаимодействие с Исламским миром будет продолжено во благо развития нашей страны.