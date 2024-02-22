Прихожане храма в Базарных Матаках собрали специальные рюкзаки с медикаментами для «Алги»

Прихожане храма Пресвятой Троицы села Базарные Матаки собрали рюкзаки с медикаментами для медвзвода батальона «Алга». Сегодня их презентовали на отчетной сессии главы Алькеевского муниципального района, которую посетил заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев.

Фото: © Андрей Зиньков

«Эти рюкзаки собраны благодаря прихожанам моего храма. Каждый стоит 50 тысяч рублей. В них входят все медикаменты, которые нужны для оказания первой помощи на поле боя. То есть эти рюкзаки с собой будут брать военнослужащие медвзвода на эвакуацию раненных, чтобы быстро и оперативно наложить жгуты, обезболить и остановить кровь. Приятно, что Василь Шайхразиев дал высокую оценку нашим стараниям», – поделился благочинный Алькеевского района, настоятель храма Пресвятой Троицы протоиерей Андрей Зиньков.

Рюкзаки, в которых хранятся медикаменты продуманы так, чтобы их было удобно перевозить, открывать и складывать все необходимое для оказания первой помощи добавил отец Андрей.

Фото: © Андрей Зиньков

«В рюкзаки входят гемостатические средства, окклюзионные пластыри от пневмоторакса, тактические ножницы, медицинские зажимы, турникеты, жгуты, системы, обезболивающие, антибиотики, шины для наложения конечностей от переломов, изотермическое одеяло, шприцы, медицинские перчатки», – уточнил протоиерей.

Сейчас священнику и прихожанам храма удалось собрать четыре таких рюкзака. В ближайшее время их передадут батальону «Алга». Ранее силами прихода бойцам было передано несколько десятков тактических аптечек.